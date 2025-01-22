Сили Оборони відкинули росіян біля Шевченко та в Удачному, - DeepState
Станом на початок доби 22 січня українські військові відкинули російську армію біля Шевченко та в Удачному на Донеччині. Утім, ворог просунувся у декількох інших населених пунктах
Про це повідомляє OSINT-проєкт DeepState.
"Сили Оборони України відкинули противника біля Шевченко та в Удачному", - зазначили аналітики.
Водночас, за їхніми даними, ворог просунувся у Великій Новосілці, біля Воздвиженки, Слов'янки та Срібного.
- Від початку доби 21 січня на російсько-українському фронті сталося 109 бойових зіткнень. Найактивніше ворог атакує на Покровському напрямку.
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