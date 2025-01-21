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"Вирішувати треба на стратегічному рівні": Гудименко назвав головну проблему в Міноборони

Марина Клюєва
21 січня, 2025 вiвторок
17:45
Суспільство Міністерство оборони

Головною проблемою Міністерства оборони України є корупція, яка виходить з управлінського хаосу

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Таку думку висловив член Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України Юрій Гудименко в етері Еспресо.

"З такою кількістю голосів, більше 100 тисяч людей голосувало, приходить величезна відповідальність перед суспільством передусім, і ми її всі, безперечно, відчуваємо. І цього тижня має відбутися перша установча зустріч, офіційна, вже після вчорашнього підписання міністром оборони наказу про затвердження складу. Насправді в Міністерстві оборони у нас є занадто багато проблем для того, щоб їх навіть перелічити в рамках ефіру. Головною, на мою думку, проблемою Міністерства оборони є корупція, яка виходить з управлінського хаосу. Корупція завжди з'являється там, де є непрозорість, де є неправильно або непрозоро, або некоректно прописані правила гри. Там, де є можливість чиновнику приймати ті чи інші рішення на користь тих чи інших людей, компаній, груп і так далі, і тому подібне", - сказав він. 

Юрій Гудименко наголосив, що боротися з корупцією в Міністерстві оборони потрібно на стратегічному рівні. Він зазначив, що новий склад антикорупційної ради "перегляне старі кейси" попереднього скликання антикорради і доведе їх до кінця: "Одночасно нам треба працювати над стратегічними історіями, тому що тільки стратегічні зміни дадуть стратегічний результат. Нам хочеться донести суспільству дуже простий меседж про те, що проблеми, які зараз є в Міністерстві оборони, вони є дійсно проблемами стратегічного характеру. І ніякі тактичні зміни це не можуть вирішити.

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"Занадто багато зараз в усьому, що пов'язано з армією, з війною, занадто багато по всій Україні посад, які можуть так чи інакше за хабар вирішувати ці чи інші питання. Нам потрібно обмеження тоді вже на законодавчому рівні. Ми маємо неофіційну комунікацію з окремими депутатами в парламенті. І я б не хотів розкривати всі карти, але ми будемо працювати в цьому напрямку також. Тому що зміни потрібні на стратегічному рівні. Антикорупційна рада, яка складається з 15 членів, які мають ще десь працювати для того, щоб прогодувати себе і свої родини, можуть фактично займатися змінами у вільний час після роботи. Ми не зможемо впіймати особисто всіх хабарників в Україні", - зауважив ветеран війни. 

За його словами, новий склад антикорупційної ради працюватиме і з депутатами, аби на законодавчому рівні домогтися змін, які попереджатимуть корупційні схеми.

"Нам потрібно залучати силові структури, законодавців, виконавчу владу для того, щоб вони вносили зміни, які мінімізують цю кількість. Це ми робити можемо, це ми робити будемо. Я не можу говорити за всіх, буду говорити за себе, я ж не детектив, моєю задачею не є затримання 40 тисяч хабарників. Моєю задачею є те, щоб якомога менше хабарників взагалі могли вкрасти гроші в армії, вимагати гроші в людей, і це проблема, яку важко усвідомити. Її максимально важко підняти, тому що є колосальний спротив всієї системи. Але я впевнений, що ми будемо робити все, що від нас залежить, і будемо працювати на максимум. І головне, що у нас є в цьому питанні, бажання суспільства щось змінити на краще. Без цього нічого не буде", - додав Юрій Гудименко.

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  • 13 січня відбулося засідання Комісії з забезпечення проведення конкурсу з формування Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України.

 

Теги:
Новини
Україна
Міністерство оборони
корупція в Україні
військові
ЗСУ
Війна з Росією
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