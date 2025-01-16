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"Більша частина керівництва Міноборони не знає, що у них відбувається в міністерстві": Гудименко розповів про завдання антикорупційної ради

Марина Клюєва
16 січня, 2025 четвер
11:53
Суспільство Юрій Гудименко

Член Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України Юрій Гудименко розповів про першочергові завдання нового складу ради

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Готуємося до великої кількості безкоштовної роботи. Не на рік, а на два, у нас тепер каденція на два роки. Перше, звичайно, це боротьба з корупцією, це наша профільна, ми Антикорупційна рада. Для цього треба зробити прозорі процедури там, де їх зараз немає і зробити їх максимально простішими. Друге - це ефективне використання бюджетних коштів і бюджетного часу. Тому що величезна кількість проблем з постачанням відбувається навіть не через корупцію, воно відбувається через те, що, по-перше, все дуже затягується. А по-друге, ніхто не запитує один одного, а чи справді потрібно те, що от зараз я роблю, чи отак його треба робити, чи не можна зробити краще, чи не можна покращити ефективність?" - сказав він.

Юрій Гудименко зауважив, що в раді вже обговорюється ідея про функціональний аудит.

"І я взагалі казав про те, що я абсолютно впевнений, що більша частина керівництва Міністерства оборони не знає, що в них відбувається в Міністерстві оборони і не хоче дізнаватися. От я би сформулював наступним чином. Тому ідея про функціональний аудит, яка у нас вже є всередині в раді, яку ми активно проговорюємо, вона суперважлива. Просто банально зрозуміти, хто які функції виконує, чи можна їх виконувати ефективніше і чи потрібна для цього та кількість людей, яка в міністерстві є зараз. Мова йде більше ніж про 10 тисяч людей на секундочку", - розповів ветеран війни. 

За його словами, ще одним завдання нового складу антикорупційної ради стане налагодження процесів поінформованості суспільства про процеси, які відбуваються в Міністерстві оборони. 

"І третє, це зробити так, щоб ми були впевнені, все суспільство було впевнене в тому, що воно чітко розуміє, що відбувається в Міністерстві оборони, і які процеси там ідуть. Тому що Міністерство оборони суперзакрита історія. Звідти на голову нам просто випадають тільки скандали як правило. Ми хочемо дати більше прозорості, ми хочемо дати максимально більше відкритості. Зрозуміло, що секретність, зрозуміло, що державна таємниця, але Міноборони - це зараз ключове міністерство в Україні. Ну, іншого такого немає. І відповідно туди йде величезний відсоток всіх коштів платників податків. І, звичайно, що ми хочемо показати, що там відбувається по максимуму і хороше, і погане насправді. Тому що суспільство має право знати, а з комунікаціями там не дуже", - додав Юрій Гудименко.

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  • 13 січня відбулося засідання Комісії з забезпечення проведення конкурсу з формування Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України.
Теги:
Новини
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Міністерство оборони
корупція в Україні
ЗСУ
Війна з Росією
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