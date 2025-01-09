"Обрання членом антикорради не означає, що тебе пустять у Міноборони”: громадська радниця Ніколаєнко

Про це розповіла журналістка Цензор.НЕТ, членкиня антикорупційної ради при Міноборони Тетяна Ніколаєнко в етері Еспресо.

"Насправді у нас немає якихось таких суперповноважень, коли б ми могли прийти і сказати: "Ні, ви цей контракт не підписуйте". Або повноважень, коли кажете: "Оце дуже класний постачальник, ви підписуйте". Якщо хтосб мріє так використати посаду в антикорраді, то як мінімум ця людина має бути дуже добре пов’язана з певними чиновниками в Міноборони, щоб подібні схеми промутити. Тому що просто так в Міноборони, навіть якщо ти член антикорупційної ради, тебе не пустять. І останні місяці ми з Анастасією Шубою стикнулися з тим, що нам просто зі скандалами доводилось виборювати те, щоб нас пустили в Міністерство оборони, коли вже звільнені заступники кликали нас на наради, наприклад, щодо посади уповноваженого із закупівель для військових частин. А інші заступники робили усе, щоб нас туди не впустили", - сказала вона.

Тетяна Ніколаєнко зауважила, що членство в антикорупційній раді - це громадянська позиція.

"Тому просто бути обраним членом антикорупційної ради - це ще нічого не значить для того, щоб тебе впустили в Міністерство оборони. Це просто твоя громадська відповідальність за те, що ти будеш сидіти, днями моніторити закупівлі того ж Державного оператора тилу, спілкуватимешся з військовими і вказуватимеш на якісь проріхи. Так само, які із закупівлею боєприпасів, коли завдяки моїм прекрасним колегам-журналістам нам вдалось висвітлити проблему зі 120-ю міною і змусити міністерство не просто проводити для нас офрект, намагатись виправдатись, але зараз хоч шось робити для того, щоб замінити ці міни", - розповіла вона.

Журналістка зазначила, що питання із бракованими мінами досі не вирішене, їх знову намагаються поставити військовим на фронт.

"Хоча насправді ситуація не вирішена, як ви знаєте з ефірів Юрія Бутусова, що знову ж таки 120-ту, 82-гу міну, які були в цих бракованих партіях, зараз знову намагаються поставити хлопцям на фронт. Тому насправді це частина громадянської боротьби, і, напевно, тому так зараз люди і підтримали цю громадську антикорупційну раду, просто бачачи, як вже просто окремі члени цієї ради останні місяці боролись із Міністерством оборони. Будучи навіть в меншості від тієї антикорупційної ради, яка була обрана в перший раз", - додала Тетяна Ніколаєнко.

7 січня відбулось голосування за кандидатів до Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України. Результати будуть оприлюднені протягом п'яти робочих днів.

Що відомо про скандал із бракованими мінами

Журналіст Юрій Бутусов 20 листопада заявив, що українським бійцям на фронт поставили партію неякісних мін, що були виготовлені Укроборонпромом.

Згодом 26 листопада в Міністерстві оборони України заявили, що розслідують постачання неякісних 120-міліметрових мін українському війську. Водночас ДБР розпочало кримінальне провадження.

Попередні результати розслідування міжвідомчої комісії показали, що серед можливих дефектів у мін можуть бути неякісні порохові заряди або порушення умов зберігання боєприпасів, яке призвело до їхнього пошкодження.

Згодом Член оборонного комітету ВР нардеп від "Слуги Народу" Федір Веніславський заявив, що всю партію неякісних мін, які потрапили в українське військо, уже повернули на склади виробників, які за власний кошт мають виготовити нові боєприпаси.