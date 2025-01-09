Миколенко за кілька годин до матчу залишився в "Евертоні" без головного тренера
Англійський футбольний клуб "Евертон", за який виступає українець Віталії Миколенко, звільнив Шона Дайча з посади головного тренера
Про це повідомляє офіційний сайт "Евертона".
Шона Дайча та його асистентів відправили у відставку 9 січня - за кілька годин до матчу 1/32 фіналу Кубка Англії, в якому "Евертон" о 21:45 зустрінеться з "Пітерборо". Тимчасово команду очолюватиме тренер юнацької команди Лейтон Бейнс.
53-річний Дайч очолював "Евертон" із січня 2023 року, його контракт був розрахований до кінця нинішнього сезону. Тренера звільнили після п'ятиматчевої безвиграшної серії з двох поразок та трьох нічиїх після якої команда опустилася на 16-те місце в чемпіонаті Англії.
Крім ліверпульського клубу Дайч раніше працював з "Вотфордом" та "Бернлі".
За "Евертон" виступає український лівий оборонець Віталій Миколенко.
- 14 листопада 2024 року новим головним тренером італійського футбольного клубу "Рома", за який виступає українець Артем Довбик, став Клаудіо Раньєрі.
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