Миколенко за кілька годин до матчу залишився в "Евертоні" без головного тренера

Про це повідомляє офіційний сайт "Евертона".

Шона Дайча та його асистентів відправили у відставку 9 січня - за кілька годин до матчу 1/32 фіналу Кубка Англії, в якому "Евертон" о 21:45 зустрінеться з "Пітерборо". Тимчасово команду очолюватиме тренер юнацької команди Лейтон Бейнс.

53-річний Дайч очолював "Евертон" із січня 2023 року, його контракт був розрахований до кінця нинішнього сезону. Тренера звільнили після п'ятиматчевої безвиграшної серії з двох поразок та трьох нічиїх після якої команда опустилася на 16-те місце в чемпіонаті Англії.

Крім ліверпульського клубу Дайч раніше працював з "Вотфордом" та "Бернлі".

За "Евертон" виступає український лівий оборонець Віталій Миколенко.