Довбик отримав у "Ромі" нового головного тренера. Він вигравав АПЛ та Суперкубок УЄФА

Про це повідомляє офіційний сайт "Роми".

Римський клуб уклав з 73-річним італійцем контракт до кінця нинішнього сезону. Після його завершення Раньєрі обійме посаду виконавчого директора "Роми" та працюватиме радником власника клубу зі спортивних питань, зокрема, опікуватимуться пошуками нового тренера.

Клаудіо Раньєрі вже тренував римлян у 2009-2011 та у 2019 роках. У квітні італієць оголосив про завершення тренерської кар'єри. Також він очолював "Кальярі", "Наполі", "Фіорентину", "Парму", "Ювентус", "Інтер", "Сампдорію", іспанські "Валенсію" і "Атлетико", французькі "Монако" й "Нант", англійські "Челсі", "Лестер", "Фулгем" і "Вотфорд" та збірну Греції.

Раньєрі у 2016 році привів "Лестер" до перемоги у чемпіонаті Англії, а у 2004 році здобув з "Валенсією" Суперкубок УЄФА.

Наразі "Рома" займає в чемпіонаті Італії 12-те місце. У Лізі Європи римляни з 5 очками йдуть 20-ми. За італійський клуб виступає український форвард Артем Довбик.

Клаудіо Раньєрі замінить на посаді головного тренера хорвата Івана Юрича. Римляни розпочинали сезон під керівництвом італійця Даніеле Де Россі.