Каліфорнію охопили масштабні лісові пожежі: є загиблі, вогонь знищив понад тисячу будівель

Про це інформує CNN.

Вказано, що в окрузі Лос-Анджелес загинули щонайменше дві людини, також відомо про тих, що отримали "значні травми". Згодом кількість загиблих зросла до п'ятьох.

Міська влада Санта-Моніки опублікувала наказ про евакуацію в найпівнічнішій частині міста, людей просять негайно покинути домівки. Загалом по всьому округу Лос-Анджелес під загрозою евакуації перебувають десятки тисяч людей. Крім того, понад 1,5 мільйона будинків, підприємств та інших споживачів залишилися без електроенергії.

Лише пожежа Ітон, що палає в Альтадені, розрослася до більш ніж до 4 тис. га і загрожує близько 13 тис. будівель.

Рятувальники працюють на межі можливостей, разом з тим локалізувати пожежі не вдається через швидке поширення вогню. Начальник пожежної служби округу зазначив, що пожежна служба була готова до "однієї-двох великих лісових пожеж, але не до чотирьох", тож наразі для гасіння не вистачає персоналу. У одному з районів через сильний вітер не можуть працювати пожежні літаки.