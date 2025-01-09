Каліфорнію охопили масштабні лісові пожежі: є загиблі, вогонь знищив понад тисячу будівель
У Каліфорнії 8 січня спалахнули масштабні лісові пожежі: вогонь забрав життя щонайменше п'ятьох людей та знищив понад тисячу будівель. Локалізувати пожежу не вдається, частину містян закликали евакуюватися
Про це інформує CNN.
Вказано, що в окрузі Лос-Анджелес загинули щонайменше дві людини, також відомо про тих, що отримали "значні травми". Згодом кількість загиблих зросла до п'ятьох.
Міська влада Санта-Моніки опублікувала наказ про евакуацію в найпівнічнішій частині міста, людей просять негайно покинути домівки. Загалом по всьому округу Лос-Анджелес під загрозою евакуації перебувають десятки тисяч людей. Крім того, понад 1,5 мільйона будинків, підприємств та інших споживачів залишилися без електроенергії.
Лише пожежа Ітон, що палає в Альтадені, розрослася до більш ніж до 4 тис. га і загрожує близько 13 тис. будівель.
Рятувальники працюють на межі можливостей, разом з тим локалізувати пожежі не вдається через швидке поширення вогню. Начальник пожежної служби округу зазначив, що пожежна служба була готова до "однієї-двох великих лісових пожеж, але не до чотирьох", тож наразі для гасіння не вистачає персоналу. У одному з районів через сильний вітер не можуть працювати пожежні літаки.
- 21 грудня лісові пожежі в австралійському штаті Вікторія вийшли з-під контролю. Влада видала наказ про евакуацію за найвищим рівнем небезпеки для сотень жителів на заході штату.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 42.14 Купівля 42.14Продаж 42.75
- EUR Купівля 43.6Продаж 44.37
- Актуальне
- Важливе