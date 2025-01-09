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Каліфорнію охопили масштабні лісові пожежі: є загиблі, вогонь знищив понад тисячу будівель

Ольга Бабишена
9 січня, 2025 четвер
01:31
Світ лісові пожежі ліс пожежа

У Каліфорнії 8 січня спалахнули масштабні лісові пожежі: вогонь забрав життя щонайменше п'ятьох людей та знищив понад тисячу будівель. Локалізувати пожежу не вдається, частину містян закликали евакуюватися

Зміст

Про це інформує CNN. 

Вказано, що в окрузі Лос-Анджелес загинули щонайменше дві людини, також відомо про тих, що отримали "значні травми". Згодом кількість загиблих зросла до п'ятьох.

Міська влада Санта-Моніки опублікувала наказ про евакуацію в найпівнічнішій частині міста, людей просять негайно покинути домівки. Загалом по всьому округу Лос-Анджелес під загрозою евакуації перебувають десятки тисяч людей.  Крім того, понад 1,5 мільйона будинків, підприємств та інших споживачів залишилися без електроенергії. 

Лише пожежа Ітон, що палає в Альтадені, розрослася до більш ніж до 4 тис. га і загрожує близько 13  тис. будівель.

Рятувальники працюють на межі можливостей, разом з тим локалізувати пожежі не вдається через швидке поширення вогню. Начальник пожежної служби округу зазначив, що пожежна служба була готова до "однієї-двох великих лісових пожеж, але не до чотирьох", тож наразі для гасіння не вистачає персоналу. У одному з районів через сильний вітер не можуть працювати пожежні літаки. 

  • 21 грудня лісові пожежі в австралійському штаті Вікторія вийшли з-під контролю. Влада видала наказ про евакуацію за найвищим рівнем небезпеки для сотень жителів на заході штату. 

 

Теги:
Новини
США
лісові пожежі
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