Стефанчук про можливу легалізацію зброї для цивільних в Україні: "Це буде великим викликом"

Про це спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук сказав журналістам 9 січня, передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

"Ви знаєте, що Верховна Рада України прийняла закон, який стосується так званої трофейної зброї. Що стосується питань цивільної зброї та її обігу, після того, як законопроєкт ухвалили у першому читанні, ми проводимо дуже важливі консультації насамперед із тими, хто буде спостерігати за виконанням цього закону – з Міністерством внутрішніх справ. І я думаю, що коли ми між комітетом і Міністерством внутрішніх справ знайдемо цю золоту середину, тоді будемо вносити цей законопроєкт до Верховної Ради України", - сказав Стефанчук.

За його словами, наразі невідомо, коли легалізують зброю – після воєнного стану чи під час.

"Що стосується того, в якому вигляді він буде прийнятий, я цього поки сказати не можу, тому що є дуже багато варіантів. Чи легалізація зараз, чи за легалізацію після воєнного стану, чи легалізація шляхом тримання тільки вдома, чи шляхом тримання у відповідних сейфах у тирах", – зазначив спікер ВР.

"Тобто є дуже багато таких речей, які ми обговорюємо, бо ми розуміємо, скільки зброї зараз перебуває на руках населення, щоб забезпечити якийсь гідний рівень безпеки для кожного з нас. Тому що це буде великим викликом", - додав він.