Рада підтримала за основу законопроєкт про легалізацію цивільної вогнепальної зброї

За відповідне рішення проголосували 274 нардепи, передає Еспресо.TV.



"Вимоги цього Закону не поширюються на придбання, зберігання, облік та використання вогнепальної зброї, бойових припасів до неї, утримання стрілецьких тирів, стрільбищ та стендів у Збройних силах України, військових формуваннях, створених відповідно до законодавства України, органах та навчальних закладів Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ України", - йдеться у тексті документу.



Згідно сьомої статті законопроєкту, громадяни матимуть право володіти вогнепальною зброєю та бойовими припасами до неї, що належать фізичним та юридичним особам, окрім:

гладкоствольної короткоствольної вогнепальної зброї, призначеної для стрільби патронами;

револьверів;

нарізної зброї калібром більше 12,7 мм, якщо швидкість польоту його кулі перевищує 700 м/с;

довгоствольної гладкоствольної вогнепальної зброї калібром більше 27 міліметрів;

бойових припасів бронебійного, вибухового чи запального, а також снарядів для подібних бойових припасів;

накладних нарізних стволів до гладкоствольної вогнепальної зброї;

бойових припасів, спеціально сконструйованих для посилення пробивної та вражаючої дії.

Нагадаємо, 4 березня Верховна Рада відхилила законопроєкт №4335 "Про обіг цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї", а також альтернативний до нього проєкт №4335-1. Зокрема, законопроєкт №4335 пропонував дозволити придбання та зберігання зброї, тоді як альтернативний проєкт №4335-1 передбачав дозвіл і на її носіння.

6 вересня 2021 очіник МВС Денис Монастирський виступив проти легалізації вогнепальної зброї.

17 лютого 2022 міністр оборони Олексій Резніков підтримав легалізацію вогнепальної зброї для самозахисту.

Новий законопроєкт регулюватиме суспільні взаємини, які виникають у сфері реалізації права громадян та юридичних осіб в Україні на цивільну вогнепальну зброю, бойові припаси до неї, а також конструктивно схожі зі зброєю та бойовими припасами вироби та визначає правовий статус власності на цивільну вогнепальну зброю.Також нардепи скоротили термін підготовки законопроєкту до другого читання - за це рішення проголосували 276 депутатів.