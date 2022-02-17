Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Суспільство Убезпечує людей, зменшує злочинність: Резніков виступив за легалізацію вогнепальної зброї для самозахисту

Убезпечує людей, зменшує злочинність: Резніков виступив за легалізацію вогнепальної зброї для самозахисту

17 лютого, 2022 четвер
14:05
Суспільство Олексій Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков висловив свою думку стосовно легалізації зброї для цивільних

Про це повідомляє РБК-Україна.

Він уточнив, що у багатьох країнах легалізація зброї підвищує безпеку людей, допомагає правоохоронцям та однозначно зменшує злочинність.

"Я давній прихильник легалізації зброї з кількох причин. Як юрист, вважаю, що в принципі повинен бути закон, який регулює обіг зброї, його досі немає", – сказав Резніков.

Міністр зазначив, що зброя має бути легалізованою.

Крім того, треба чітко описати – хто та яку зброю може отримати.

Крім того, він  наголосив, що громадяни мають мати право не на носіння, а лише на зберігання короткого ствола.

"Коли потенційні недоброзичливці знатимуть, що на руках в українців легально знаходиться якась кількість зброї – це додатковий фактор задуматися: яка ціна буде у цієї агресії", – додав Резніков.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Новини
міноборони
легалізація зброї
Резніков
Міністр оборони України
Читайте також:
Зеленський
16 лютого, 2022 середа
Стратегія держбезпеки в Україні: Зеленський ввів у дію рішення РНБО
16 лютого, 2022 середа
Ми виступаємо за негайне відкриття переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу: понад 100 відомих діячів звернулися до Макрона
Володимир Цибулько
15 лютого, 2022 вiвторок
США видають дати можливого вторгнення РФ до України на основі багатьох факторів, які збігаються у певні дні, - Цибулько
Київ
+7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 28.11
    Купівля 28.11
    Продаж 28.45
  • EUR
    Купівля 31.88
    Продаж 32.37
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
17 лютого
14:43
Очільниця МЗС Британії Трасс прибула до Києва
14:41
Юлія Джима
Олімпіада-2022: У Пекіні перенесли останній старт олімпійської чемпіонки з України на Іграх
14:35
Черкаська облрада виділила 3,5 млн грн для тероборони
14:25
У КМДА пояснили, як працюватиме метрополітен у разі повномасштабної війни
14:25
Микола Княжицький
"Небезпека вторгнення російських військ лише зростатиме", – Микола Княжицький
14:23
Рада ратифікувала договір з ЄІБ щодо надання Україні €200 млн кредиту на оновлення міського транспорту
14:16
Оновлено
Мішель Гізін
Олімпіада-2022: Усі медалісти 13-го дня Ігор у Пекіні. ФОТО
14:09
Зеленський
Зеленський: деякі члени НАТО не хочуть бачити Україну в Альянсі
14:07
Суспільне звернеться до гурту Kalush Orchestra щодо представлення України на "Євробаченні-2022"
14:02
Дмитро Пєсков
У Кремлі заявили про посилення "провокаційних дій" України на Донбасі
13:49
Зеленський
Зеленський заявив про кілька спроб зв'язатися з Путіним щодо накопичення військ, у Кремлі підтвердили запити і пояснили відмову
13:46
Оновлено
Окупанти в зоні ООС задіяли заборонені міномети, важку артилерію та споряджені гранатами дрони
13:37
Зеленський під час поїздки в зону ООС вийшов в Азовське море перевірити охорону кордонів
13:33
Жерсон Родрігес
Стало відомо, чому скандального динамівця погнали з французького клубу
13:27
приміський поїзд
В Україні за 2 роки замінять старі приміські потяги, - Мінінфраструктури
13:25
"Європейська Солідарність" у Львівській облраді підтримала виділення 5 мільйонів гривень на потреби територіальної оборони
13:23
Лукашенко
Лукашенко припустив можливість визнання незалежності "Л/ДНР"
13:20
Кулеба
Кулеба закликав міжнародних партнерів засудити обстріл окупантами Станиці Луганської
13:06
Обстріли окупантами Луганщини: у Врубівці пошкоджено приватний будинок і школу, діти і персонал сховались у підвалі, - журналіст
13:05
Видавали рецепти на наркотичні засоби під виглядом реабілітації: ДБР проводить обшуки у п'ятьох містах
13:04
лижні гонки, Олімпіада-2022
Це був постріл впритул з ядерної зброї: Українка, яку на Олімпіаді-2022 спіймали на допінгу, оголосила про завершення кар'єри
12:57
Лукашенко
Лукашенко заявив, що буде "вічним президентом", якщо Захід продовжить атаки на Білорусь
12:54
Лавров
Росія сьогодні відповість США на пропозиції щодо "гарантій безпеки", - Лавров
12:51
Наталка Діденко
Рвучкий вітер, дощ і хмари, - синоптик Наталка Діденко про погоду на 18 лютого
12:44
Руслан Малиновський
Тренер "Аталанти" несподівано розкритикував Малиновського, попри супергол українця "Ювентусу"
12:35
Олексій Резніков
В Україні з'являться Сили кібероборони - Резніков
12:31
росія танк
Імовірність нападу РФ на Україну сьогодні вища, ніж учора, - голова Бюро нацбезпеки Польщі
12:21
В окупованому Криму ФСБ провела обшуки в кримського татарина Дудакова
12:08
"Європейська Солідарність" вимагає негайної реакції влади на обстріл дитсадка на Луганщині
12:07
Представники руху #SaveФОП протестують під Верховною Радою, центр Києва перекритий
12:03
До депутатських планшетів було вшито модуль для онлайн-голосування, – Рудик
12:01
Тайсон Ф'юрі
Ф'юрі висунув ультиматум важковаговику, який зірвав його бій з Усиком
11:51
Обстріли Луганщини окупантами: жителів Щастя закликають не виходити на вулицю, оприлюднено перелік бомбосховищ
11:48
літак
Рада ратифікувала угоду про "відкрите небо" з ЄС
11:42
Спіймали на розтраті коштів: у Києві повідомлено про підозру начальниці управління освіти Дарницької РДА
11:41
Паксловід
В Україні допустили до застосування препарат "Паксловід" для лікування від COVID-19
11:36
падіння рубль
Рубль і російські акції посилили падіння на тлі новин про військове загострення на Донбасі
11:35
Йон Саллінен
Олімпіада-2022: Фінський фристайліст під час змагань зіштовхнувся з оператором та зламав ключицю
11:26
Дмитро Сенниченко
Рада з другої спроби звільнила голову Фонду держмайна Сенниченка
11:23
"Бізнесмен Петровський особисто контролював видалення відео": журналіст Ткач розповів подробиці нападу на знімальну групу в Дніпрі
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV