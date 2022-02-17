Убезпечує людей, зменшує злочинність: Резніков виступив за легалізацію вогнепальної зброї для самозахисту
Міністр оборони України Олексій Резніков висловив свою думку стосовно легалізації зброї для цивільних
Про це повідомляє РБК-Україна.
Він уточнив, що у багатьох країнах легалізація зброї підвищує безпеку людей, допомагає правоохоронцям та однозначно зменшує злочинність.
"Я давній прихильник легалізації зброї з кількох причин. Як юрист, вважаю, що в принципі повинен бути закон, який регулює обіг зброї, його досі немає", – сказав Резніков.
Міністр зазначив, що зброя має бути легалізованою.
Крім того, треба чітко описати – хто та яку зброю може отримати.
Крім того, він наголосив, що громадяни мають мати право не на носіння, а лише на зберігання короткого ствола.
"Коли потенційні недоброзичливці знатимуть, що на руках в українців легально знаходиться якась кількість зброї – це додатковий фактор задуматися: яка ціна буде у цієї агресії", – додав Резніков.
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