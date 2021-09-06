Монастирський виступив проти легалізації вогнепальної зброї

Про це він сказав у інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"У нас відсутній закон про обіг зброї, один із тих базисних нормативних актів, який має врегулювати процес видачі, реєстрації, обігу зброї в країні. Я є одним із співавторів закону про зброю і прихильником того, що такий закон необхідний. Але водночас я не прихильник легалізації гладкоствольної вогнепальної зброї в країні – власне кажучи, роздачі пістолетів", - заявив Монастирський.

Він зазначив, що восени можна буде вийти на повторне голосування у Верховній Раді щодо цього закону, і МВС його "однозначно підтримуватиме" його ухвалення.

За словами Монастирського, йдеться про впорядкування цієї сфери: створення реєстру законної зброї, впровадження нормального сервісного порядку купівлі зброї та продовження дозволу на мисливську зброю.

"А якщо ми говоримо про незаконну зброю, то не варто переоцінювати: за зведеннями, кількість злочинів із використанням зброї не настільки велика, вона просто є піковою у суспільній свідомості: "десь вибухнула граната". Тут допоможуть тільки профілактика і так звані місячники добровільної здачі зброї. Ті, хто тримають у себе привезену з АТО зброю, не можуть її віддати, побоюючись, що це загрожує відповідальністю їм і їхній родині", - сказав міністр.

Він зауважив, ще однією проблемою є посттравматичний синдром у людей, які повернулися із зони бойових дій.

"У нас триває сьомий рік війни, і як показує практика міжнародних конфліктів, саме на сьомий рік розпочинаються найсерйозніші, пікові прояви цього синдрому", - заявив Монастирський.