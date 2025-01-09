ДБР затримало номінального власника онлайн-казино Pin-Up

Про це повідомляє ДБР.

"Документально підтверджено зв’язки цього онлайн-казино з представниками РФ та російським капіталом, а також з підсанкційними в Україні суб’єктами", – йдеться у повідомленні.

Як з'ясувало слідство, затриманий не мав законних джерел для внесення 30 млн грн у статутний капітал юридичної особи Pin-Up. До того ж встановили, що фігурант тривалий час перебував у Кіпрі, де проводив спільний час з росіянами – реальними власниками онлайн-казино.

За даними ДБР, пов'язані з діяльністю Pin-Up особи провадять свою господарську діяльність на території так званої ЛНР. Зокрема, їхнім коштом фінансується силовий блок, оборонно-промисловий комплекс РФ, а також війна проти України.

Крім того, особа, яка безпосередньо контролює діяльність онлайн-казино, після початку повномасштабного вторгнення, здійснювала фінансування ветеранів так званої СВО, заявили правоохоронців. До того ж Pin-Up продовжує діяльність на території Росії та російських вебресурсах.

На підставі зібраних доказів фактичним бенефіціарним власникам онлайн-казино та топменеджеру контролюючого органу оголосили підозри за фактами пособництва державі-агресору, а також директору та власнику торгової марки й доменного імені.

Примітка. Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.