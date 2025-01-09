ДБР затримало номінального власника онлайн-казино Pin-Up
Державне бюро розслідувань затримало номінального власника онлайн-казино Pin-Up. За даними ДБР, реальними власниками цього казино є росіяни
Про це повідомляє ДБР.
"Документально підтверджено зв’язки цього онлайн-казино з представниками РФ та російським капіталом, а також з підсанкційними в Україні суб’єктами", – йдеться у повідомленні.
Як з'ясувало слідство, затриманий не мав законних джерел для внесення 30 млн грн у статутний капітал юридичної особи Pin-Up. До того ж встановили, що фігурант тривалий час перебував у Кіпрі, де проводив спільний час з росіянами – реальними власниками онлайн-казино.
За даними ДБР, пов'язані з діяльністю Pin-Up особи провадять свою господарську діяльність на території так званої ЛНР. Зокрема, їхнім коштом фінансується силовий блок, оборонно-промисловий комплекс РФ, а також війна проти України.
Крім того, особа, яка безпосередньо контролює діяльність онлайн-казино, після початку повномасштабного вторгнення, здійснювала фінансування ветеранів так званої СВО, заявили правоохоронців. До того ж Pin-Up продовжує діяльність на території Росії та російських вебресурсах.
На підставі зібраних доказів фактичним бенефіціарним власникам онлайн-казино та топменеджеру контролюючого органу оголосили підозри за фактами пособництва державі-агресору, а також директору та власнику торгової марки й доменного імені.
Примітка. Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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