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Правоохоронці затримали голову Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей Рудого, - ЗМІ

Катерина Єсікова
18 грудня, 2024 середа
09:45
Кримінал Іван Рудий

Працівники ДБР та Офісу генерального прокурора затримали голову Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Івана Рудого - його підозрюють у сприянні представникам РФ

Зміст

Про це повідомляють Українська правда, РБК-Україна та hromadske із посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.

Зазначається, що Рудого затримали вранці середи, 18 грудня. Чоловіка підозрюють у підтримці діяльності в Україні російського онлайн-казино.

Як кажуть у джерелах, під час обшуку в посадовця знайшли чималу кількість речовини, схожої на наркотичну.

  • На початку грудня Верховна Рада проголосувала в цілому за законопроєкт №9256д, який посилює контроль на гральному ринку. Згідно з ним Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) має бути ліквідована, а натомість створять новий уповноважений орган.
Теги:
Новини
Україна
казино
поліція
ДБР
Офіс генпрокурора
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