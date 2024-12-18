Правоохоронці затримали голову Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей Рудого, - ЗМІ
Працівники ДБР та Офісу генерального прокурора затримали голову Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Івана Рудого - його підозрюють у сприянні представникам РФ
Про це повідомляють Українська правда, РБК-Україна та hromadske із посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.
Зазначається, що Рудого затримали вранці середи, 18 грудня. Чоловіка підозрюють у підтримці діяльності в Україні російського онлайн-казино.
Як кажуть у джерелах, під час обшуку в посадовця знайшли чималу кількість речовини, схожої на наркотичну.
- На початку грудня Верховна Рада проголосувала в цілому за законопроєкт №9256д, який посилює контроль на гральному ринку. Згідно з ним Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) має бути ліквідована, а натомість створять новий уповноважений орган.
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