Правоохоронці затримали голову Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей Рудого, - ЗМІ

Про це повідомляють Українська правда, РБК-Україна та hromadske із посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.

Зазначається, що Рудого затримали вранці середи, 18 грудня. Чоловіка підозрюють у підтримці діяльності в Україні російського онлайн-казино.

Як кажуть у джерелах, під час обшуку в посадовця знайшли чималу кількість речовини, схожої на наркотичну.