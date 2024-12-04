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Головна Економіка Ліквідація КРАІЛ та створення нового уповноваженого органу: ВР проголосувала за посилення контролю на гральному ринку

Ліквідація КРАІЛ та створення нового уповноваженого органу: ВР проголосувала за посилення контролю на гральному ринку

Дар'я Куркіна
4 грудня, 2024 середа
14:41
Економіка Казино

Верховна Рада проголосувала в цілому за законопроєкт №9256д, який посилює контроль на гральному ринку. Згідно з ним, Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) має бути ліквідована, а натомість створять новий уповноважений орган

Зміст

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

До 1 квітня 2025 року замість КРАІЛ створять новий уповноважений орган і визначать міністерство, яке формуватиме політику у сфері грального бізнесу.

Закон запроваджує механізм обмеження доступу до нелегальних гральних вебсайтів та мобільних додатків.

Рекламу азартних ігор заборонять, однак є винятки: на телебаченні та радіо в нічний час, у медіа, на платформах та пошукових системах із цільовою аудиторією старшої 21 року вона буде законною.

Також забороняється:

  • пропонувати чи надавати відшкодування витрат для участі в азартних іграх;
  • здійснювати телефонні дзвінки, надсилати повідомлення невизначеному колу осіб;
  • пропонувати безоплатні бонуси замість внесення ставки;
  • у рекламі заборонять участь військових, волонтерів, популярних осіб та використання тематики, пов’язаної з війною;
  • отримання ліцензії особами, які були власниками чи посадовими особами гральних компаній, що мають податковий борг чи борг зі сплати ліцензій;
  • розрахунки при проведенні азартних ігор дозволено здійснювати лише грошовій формі через поточні рахунки в банках;
  • заборонено спонсорство, крім спонсорства у спорті;
  • лотереї підпадають під більшість обмежень грального бізнесу: вимоги до репутації посадових осіб, податкового боргу, відносин із країною-агресором, виключно банківські розрахунки;
  • надання ліцензії на проведення державних лотерей дозволятимуть іноземним субʼєктам із відповідним досвідом;
  • приймати ставки у кредит чи з наступною оплатою заборонено. 

Водночас наразі уточнюються норми щодо обов’язкового використання РРО гральним бізнесом, щодо неможливості отримання ліцензії особами, пов’язаними з РФ (забороняється використання їхніх брендів), встановлюються ліміти на витрати та час гри та обов’язкові перерви. Також зараз впроваджуються "контрольні закупки" під час перевірок із відеофіксацією.

КРАІЛ довела свою недієздатність нормально координувати цей ринок, - нардепка

Нардепка від "Слуги Народу" Ольга Василевська-Смаглюк заявила, що Комісія довела свою нездатність нормально координувати гральний ринок, передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

"Нагадаю, коли ми легалізували сферу грального бізнесу, в початковій версії законопроєкту обіцяли, що ми отримаємо за перший рік близько 12 млрд. А отримали близько пів мільйона гривень. Тобто це не та робота, якої ми очікували від КРАІЛ. Вона тіньова. Є питання до повноважень цього органу. І як у будь-якому колегіальному органі, немає відповідального за провал. Тому що рішення приймають колегіально, і хто ці колеги, часто-густо не зовсім зрозуміло. Тому це буде не колегіальний орган", - сказала вона.

  • 4 квітня комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики схвалив законопроєкт про ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей. Також депутати виступили за посилення контролю за гральним бізнесом.
  • Згодом глава фінкомітету ВР Данило Гетманцев пояснив, що парламент має намір ліквідувати комісію з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) через відсутність системи онлайн-моніторингу.
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Верховна Рада
казино
ВРУ
Ярослав Железняк
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