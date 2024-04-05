Гетманцев пояснив, чому Рада має намір ліквідувати комісію з азартних ігор
Верховна Рада України має намір ліквідувати комісію з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) через відсутність системи онлайн-моніторингу
Про це голова фінкомітету ВР Данило Гетманцев сказав "Радіо Свобода".
"Ми звернули увагу на істотний недолік регулювання у сфері грального бізнесу – це відсутність системи онлайн-моніторингу. На жаль, цю систему КРАІЛ не може запустити вже більш ніж три роки. Система ця вирішувала б дуже багато: від оподаткування, до контролю за діяльністю гральних закладів. На жаль, ми бачимо що цей процес заблокований. На жаль, ми бачимо, що результату жодного немає", - розповів нардеп.
За його словами, замість КРАІЛ створять службу, підпорядковану одному з органів виконавчої влади. Водночас Гетманцев заперечив, що вона підпорядковуватиметься Мінцифрі.
"Ви говорили про (передачу контролю, – ред.) Мінцифри – немає цього в законопроєкті, ніхто Мінцифри не передає. Йдеться про створення не колегіального органу великого, не комісії великої, а звичайної служби, яка б швидко і якісно виконувала ці завдання", - сказав нардеп.
Він зауважив, що гральний бізнес після його легалізації влітку 2020 року не спішить виходити з "тіні".
"Ми очікуємо подальшого відбілювання ринку. Якщо взяти березень цього року – в чотири рази сплачено більше податків у порівнянні з березнем минулого року. Два мільярди ми отримали в березні цього року надходжень до державного бюджету. Але поряд із цим, за даними Мінцифри, за їхніми даними, сьогодні послуги у сфері грального бізнесу надають більше тисячі сайтів. А ліцензованих з них – лише сімнадцять", - розповів нардеп.
- 4 квітня комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики схвалив законопроєкт про ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей. Також депутати виступили за посилення контролю за гральним бізнесом.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.82 Купівля 38.82Продаж 39.35
- EUR Купівля 42.1Продаж 42.84
- Актуальне
- Важливе