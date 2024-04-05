Гетманцев пояснив, чому Рада має намір ліквідувати комісію з азартних ігор

Про це голова фінкомітету ВР Данило Гетманцев сказав "Радіо Свобода".

"Ми звернули увагу на істотний недолік регулювання у сфері грального бізнесу – це відсутність системи онлайн-моніторингу. На жаль, цю систему КРАІЛ не може запустити вже більш ніж три роки. Система ця вирішувала б дуже багато: від оподаткування, до контролю за діяльністю гральних закладів. На жаль, ми бачимо що цей процес заблокований. На жаль, ми бачимо, що результату жодного немає", - розповів нардеп.

За його словами, замість КРАІЛ створять службу, підпорядковану одному з органів виконавчої влади. Водночас Гетманцев заперечив, що вона підпорядковуватиметься Мінцифрі.

"Ви говорили про (передачу контролю, – ред.) Мінцифри – немає цього в законопроєкті, ніхто Мінцифри не передає. Йдеться про створення не колегіального органу великого, не комісії великої, а звичайної служби, яка б швидко і якісно виконувала ці завдання", - сказав нардеп.

Він зауважив, що гральний бізнес після його легалізації влітку 2020 року не спішить виходити з "тіні".

"Ми очікуємо подальшого відбілювання ринку. Якщо взяти березень цього року – в чотири рази сплачено більше податків у порівнянні з березнем минулого року. Два мільярди ми отримали в березні цього року надходжень до державного бюджету. Але поряд із цим, за даними Мінцифри, за їхніми даними, сьогодні послуги у сфері грального бізнесу надають більше тисячі сайтів. А ліцензованих з них – лише сімнадцять", - розповів нардеп.