Профільний комітет ВР схвалив ліквідацію КРАІЛ та посилення контролю за гральним бізнесом

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Законопроєкт №9256д підтримав одноголосно увесь комітет. Після ліквідації КРАІЛ, її функції планують передати Мінцифрі.

У законопроєкті також передбачено обмеження реклами азартних ігор, зокрема заборона спекуляції війною та волонтерством, заборона спонсорства; вдосконалення інструментів контролю за гральним бізнесом (контрольні закупівлі, моніторинг інтернету).

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Також там йдеться про:

визначення додаткових інструментів для обмеження відвідування гральних закладів та участі в азартних іграх для потенційно вразливих категорій населення на період воєнного стану

встановлення додаткових критеріїв для анулювання ліцензій, вдосконалення вимог по бездоганній діловій репутації посадових осіб організаторів азартних ігор, встановлення вимог до надавачів послуг у сфері азартних ігор

Петиція щодо обмеження роботи онлайн-казино, зареєстрована у п'ятницю, 29 березня, за пів дня зібрала необхідну для розгляду кількість підписів. Зеленський відреагував.