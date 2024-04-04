Профільний комітет ВР схвалив ліквідацію КРАІЛ та посилення контролю за гральним бізнесом
Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики схвалив за основу законопроєкт про ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей. Також депутати виступили за посилення контролю за гральним бізнесом
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
Законопроєкт №9256д підтримав одноголосно увесь комітет. Після ліквідації КРАІЛ, її функції планують передати Мінцифрі.
У законопроєкті також передбачено обмеження реклами азартних ігор, зокрема заборона спекуляції війною та волонтерством, заборона спонсорства; вдосконалення інструментів контролю за гральним бізнесом (контрольні закупівлі, моніторинг інтернету).
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Також там йдеться про:
- визначення додаткових інструментів для обмеження відвідування гральних закладів та участі в азартних іграх для потенційно вразливих категорій населення на період воєнного стану
- встановлення додаткових критеріїв для анулювання ліцензій, вдосконалення вимог по бездоганній діловій репутації посадових осіб організаторів азартних ігор, встановлення вимог до надавачів послуг у сфері азартних ігор
Петиція щодо обмеження роботи онлайн-казино, зареєстрована у п'ятницю, 29 березня, за пів дня зібрала необхідну для розгляду кількість підписів. Зеленський відреагував.
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