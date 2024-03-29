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Петиція про обмеження роботи онлайн-казино за пів дня зібрала необхідну для розгляду кількість підписів

29 березня, 2024 п'ятниця
14:47
Суспільство Казино

На сайті президента України у п'ятницю, 29 березня, зареєстрували петицію щодо обмеження роботи онлайн-казино: за пів дня вона зібрала необхідну для розгляду кількість підписів

Петицію №22/223008-еп зареєстрував військовослужбовець 59 бригади Павло Петриченко. Станом на 14:30 її підписали 26 040 українців. 

Автор петиції має на меті звернути увагу на шкоду, яку гральний бізнес завдає українській армії та українському суспільству.

"Військовослужбовці вже третій рік знаходяться далеко від своїх сімей, в стресових умовах та без можливості повноцінного відпочинку, тож є особливо психологічно вразливими. Для багатьох із них азартні ігри стають єдиним способом справитись зі стресом, а тому швидко викликають дофамінову залежність та послаблюють їх самоконтроль.(...) Гральний бізнес користається такою вразливістю навмисне спрямовуючи свою рекламу на військовослужбовців, використовуючи символіку ЗСУ у своїх онлайн-казино та "відбілюючи" свою діяльність невеликим благодійними пожертвами на користь ЗСУ", - йдеться в обґрунтуванні. 

Автор петиції просить Зеленського внести до Верховної Ради законопроєкт, який передбачатиме заборону азартних ігор та доступу до онлайн-казино для військовослужбовців на час воєнного стану, заборону благодійним фондам співпрацювати з учасниками грального ринку та зобов’язання інтернет-провайдерів та мобільних операторів блокувати вебсайт нелегальних казино. 

Серед інших пропозицій: 

  • заборона реклами азартних ігор з використанням символіки ЗСУ, та будь-якої повʼязаної символіки чи предметів з війною та армію, форма, каска, автомат і так дала
  • заборона військовим частинам приймати на баланс майно у вигляді благодійної допомоги від учасників грального ринку або пов’язаних фізичних чи юридичних осіб
  • заборона будь-якої реклами чи публічних згадок фактів надання учасниками грального ринку благодійної допомоги військовослужбовцям
  • заборона ломбардам приймати дрони, тепловізори та інші схожі товари подвійного призначення

Раніше у Києві до суду скерували обвинувальний акт стосовно організаторів незаконного онлайн-казино, яке перерахувало до Росії близько трьох мільярдів гривень. 

Теги:
Україна
військові
Володимир Зеленський
казино
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2024, п'ятниця
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