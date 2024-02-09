Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кримінал Перерахували до РФ близько 3 млрд грн: у Києві судитимуть організаторів незаконного онлайн-казино

Перерахували до РФ близько 3 млрд грн: у Києві судитимуть організаторів незаконного онлайн-казино

9 лютого, 2024 п'ятниця
13:32
Кримінал Ілюстративне фото

У Києві до суду скерували обвинувальний акт стосовно організаторів незаконного онлайн-казино, яке перерахувало до Росії близько трьох мільярдів гривень

Про це інформує Офіс генпрокурора. 

Як стало відомо слідству, незаконне онлайн-казино організували п'ятеро росіян та п'ятеро українців. Громадяни РФ очолювали злочинну організацію, а українці займалися пошуком офісів та персоналу, рекламною підтримкою.Також вони забезпечували технічне оснащення віртуального казино, авторизацію клієнтів, обробку платежів тощо.

За місцями проживання фігурантів та в офісних приміщеннях розробників програмного забезпечення провели близько 20 обшуків, під час яких вилучили чорнову документацію та комп’ютерну техніку.

"За результатами аналізу платіжних операцій, проведених через нелегальне казино, правоохоронці встановили виведення з території України до РФ близько 3 млрд гривень через криптоперекази", - йдеться у повідомленні. 

Наразі вебресурси, які використовувалися для роботи нелегального казино, заблоковані. Стосовно 10 учасників злочинної організації, яких обвинувачують у створенні, керівництві злочинною спільнотою або злочинною організацією, участь у ній (ч. 1, 2 ст. 255 КК України), а також у незаконній діяльності з організації або проведенні азартних ігор, лотерей (ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України) до суду скеровані обвинувальні акти. 

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Раніше Служба безпеки України оголосила про підозру власникам і топменеджменту одного з київських банків. За даними слідства, вони допомагали підпільним онлайн-казино відмивати гроші. 

Теги:
Суспільство
Україна
новини Києва
Офіс генпрокурора
Читайте також:
Великдень 2024
7 лютого, 2024 середа
Коли у 2024 році Пасха: дата свята для католиків та православних
Владислав Риков
8 лютого, 2024 четвер
Український льотчик Владислав Риков загинув під час виконання бойового завдання на фронті
Олександр Сирський
Автор Андріана Стахів
8 лютого, 2024 четвер
Новий головнокомандувач ЗСУ: хто такий Олександр Сирський
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.5
    Купівля 37.5
    Продаж 38.03
  • EUR
    Купівля 40.51
    Продаж 41.31
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
9 лютого
14:05
Укрзалізниця запустила новий поїзд сполученням Харків - Дніпро. Коли перший рейс
14:02
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Окупація України та Польщі. Путін оголосив США нові плани, якщо йому не дадуть по руках
14:01
риба
Кувейт відкрив ринок для риби та рибних продуктів з України
13:35
Росія пожежа
Британська розвідка припускає нові аварії на заводах РФ
13:34
Оновлено
Києво-Печерська Лавра
Обшуки у Києво-Печерській лаврі: СБУ оголосила підозру близькому соратнику митрополита УПЦ МП Павлу
13:25
Ексклюзив
Більшість російської зброї є переоціненою, - заступник гендиректора компанії MilTech
13:22
На фото: Павільйон Росії на Венеційській бієнале в 2022 році
Венеційська бієнале цього року знову відбудеться без Росії
13:12
Затриманий окупант
Поліцейські затримали пораненого російського окупанта, який заблукав біля Авдіївки
13:10
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 9 лютого: скільки коштують долар, євро і злотий
13:07
Олексій Данілов
Данілов розповів, що буде з Україною в разі перемоги Трампа у США
13:05
Румунія, прапор Румунії
Румунія дозволила швидке розгортання сил НАТО у разі серйозної загрози суверенітету
12:51
податки
З підвищенням податків: Україна готує план дій на випадок, якщо США припинять допомогу, - Bloomberg
12:50
Хімічна зброя
За минулу добу ворог 6 разів застосував хімічну зброю проти ЗСУ на Таврійському напрямку
12:40
Олександр Сирський
Сирський розповів про свої пріоритети на посаді головнокомандувача ЗСУ
12:35
Мая Санду
Санду заявила про ймовірність втручання РФ в осінні вибори в Молдові
12:34
премія "Оскар"
Американська кіноакадемія запровадила нову номінацію на "Оскар"
12:27
Кирило Буданов
Главі ГУР Буданову присвоїли звання Герой України
12:20
Центр національного спротиву
Партизани в окупованому Криму розвідали склади боєприпасів Чорноморського флоту РФ
12:11
Огляд
світ, міжнародний огляд
Як у світі реагували на звільнення Залужного, що кажуть про Сирського та проблеми безпеки в Центральній та Східній Європі. Акценти світових ЗМІ 9 лютого
12:10
Валерій Залужний
Зеленський надав Залужному звання Героя України
12:03
Оновлено
Росія Краснодарськ пожежа
Безпілотники СБУ вночі атакували два нафтопереробні заводи в РФ
12:01
OPINION
Юрій Богданов
Рішення звільнити Залужного — політична помилка Зеленського
11:57
На фото: Марк Руффало отримав зірку на Алеї слави
Галк із фільмів Marvel Марк Руффало отримав зірку на Алеї слави
11:38
Ексклюзив
блокування кордону
Протест польських фермерів на кордоні з Україною: журналістка Еспресо розповіла про ситуацію на ПП "Шегині - Медика"
11:29
діти, коронавірус, лікарня
ГРВІ, грип і COVID-19: захворюваність серед дітей зросла на 31%, епідпоріг перевищено у чотирьох областях
11:28
Оновлено
Ворожий бомбардувальник Ту-95МС з крилатими ракетами Х-101
Повітряні сили заявили про ймовірні запуски Росією крилатих ракет по Україні
11:26
Євроcoюз ЄС
Допомога ЄС Україні на 50 млрд євро: перший транш очікується в березні
11:09
електроенергія
В Україні поступово зростає споживання електроенергії: ситуація в енергосистемі станом на 9 лютого
10:56
На фото: Крістофер Нолан з дружиною Еммою Томас
Режисер "Оппенгеймера" Крістофер Нолан зізнався, фанатом яких фільмів він є
10:52
Новини компаній
Фонд Food for Ukraine надав майже 2 млн кг їжі українцям, які постраждали від війни
10:50
На Дніпропетровщині поліція знайшла майже цілий "шахед", який приземлила ППО
10:46
Діти, евакуація
Внаслідок агресії РФ в Україні загинуло щонайменше 523 дитини, ще понад 1218 постраждали
10:38
порт
Шпигував за кораблями ЗСУ: в Миколаєві затримали агента РФ
10:25
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Сирський не матиме такого рівня довіри, який є в Залужного, - Згурець
10:17
Оксана Маркарова
Україна зіткнулася з критичною нестачею військової техніки, зокрема ракет, - посол України в США Маркарова
10:03
На фото: Karol G
"Жінкою року 2024" за версією Billboard стала колумбійська співачка Karol G
10:01
OPINION
Михайло Косів
Що робити після закінчення повноважень президента Зеленського
10:00
На фото: Klavdia Petrivna - це Маша Кондратенко?
Байрактарщина vs інтелектуальна естетика: чому Klavdia Petrivna та Маша Кондратенко - (не) одна і та сама людина
09:43
прапори України та США
"Хлопці, прокидайтеся": євродепутати звернулися до законодавців США щодо підтримки України у війні проти РФ
09:39
На фото: Емі Вадж
Авторка хітів Pink і Кайлі Міноуг написала пісню для Тараса і Олени Тополі
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV