Перерахували до РФ близько 3 млрд грн: у Києві судитимуть організаторів незаконного онлайн-казино

Про це інформує Офіс генпрокурора.

Як стало відомо слідству, незаконне онлайн-казино організували п'ятеро росіян та п'ятеро українців. Громадяни РФ очолювали злочинну організацію, а українці займалися пошуком офісів та персоналу, рекламною підтримкою.Також вони забезпечували технічне оснащення віртуального казино, авторизацію клієнтів, обробку платежів тощо.

За місцями проживання фігурантів та в офісних приміщеннях розробників програмного забезпечення провели близько 20 обшуків, під час яких вилучили чорнову документацію та комп’ютерну техніку.

"За результатами аналізу платіжних операцій, проведених через нелегальне казино, правоохоронці встановили виведення з території України до РФ близько 3 млрд гривень через криптоперекази", - йдеться у повідомленні.

Наразі вебресурси, які використовувалися для роботи нелегального казино, заблоковані. Стосовно 10 учасників злочинної організації, яких обвинувачують у створенні, керівництві злочинною спільнотою або злочинною організацією, участь у ній (ч. 1, 2 ст. 255 КК України), а також у незаконній діяльності з організації або проведенні азартних ігор, лотерей (ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України) до суду скеровані обвинувальні акти.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.