Про це інформує пресслужба СБУ.

За даними слідства, керівництво одного з комерційних банків Києва створило понад 20 підконтрольних фірм, які відкрили рахунки у фінустанові. На їхні реквізити гравці онлайн-казино переказували гроші, аби поповнити свої ігрові акаунти.

"При цьому у "призначенні" платежу вказували оплату неіснуючих товарів та послуг. З кожної транзакції організатори оборудки мали свій "відсоток", який обготівковували через афілійовані комерційні структури", - йдеться в повідомленні СБУ.

Від початку повномасштабного вторгнення власники та топменеджмент банку, за інформацією спецслужби, допомогли відмити майже 5 мільярдів гривень, одержаних тіньовим гральним бізнесом.

Трьом високопосадовцям банку, серед яких його співвласниця, повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей);

ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).

Санкції статей передбачають до 12 років позбавлення волі. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Згідно зі статтею 62 Конституції України, особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.