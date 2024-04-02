Під час війни діяльність онлайн-казино має бути жорстко обмежена, - економіст Несходовський

Таку думку він висловив в етері Еспресо

"Під час війни люди знаходяться у важкому психологічному стані. Це стосується військовослужбовців й людей, які постійно перебувають під обстрілами. Як наслідок такого психологічного стану, люди не можуть адекватно оцінювати ситуацію щодо онлайн-казино. Це стосується не тільки онлайн-казино. Зараз суттєво зросли мікрокредити", - пояснив Несходовський.

Експерт зауважив що варто хоча б обмежити максимальну суму, яку людина може програти в онлайн-казино

"Я вважаю, що під час війни діяльність онлайн-казино має бути жорстко обмежена. І не тільки стосовно військових. Варто ввести хоча б обмеження максимальної суми, яку людина може протягом місяця програти. Бо, коли людина була на передовій, воювала за нашу незалежність і території, і вона повертається додому з боргами, буде не дуже добре. І не потрібно розповідати, що людина свідомо на це йшла. Це маніпуляція, яку зараз розповсюджують. Онлайн-казино є залежністю і цим потрібно щось робити" - додав він.