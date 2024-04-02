Під час війни діяльність онлайн-казино має бути жорстко обмежена, - економіст Несходовський
Експерт з економічних питань Ілля Несходовський вважає, що держава має втрутитись й жорстко обмежити діяльність онлайн-казино під час війни
Таку думку він висловив в етері Еспресо
"Під час війни люди знаходяться у важкому психологічному стані. Це стосується військовослужбовців й людей, які постійно перебувають під обстрілами. Як наслідок такого психологічного стану, люди не можуть адекватно оцінювати ситуацію щодо онлайн-казино. Це стосується не тільки онлайн-казино. Зараз суттєво зросли мікрокредити", - пояснив Несходовський.
Експерт зауважив що варто хоча б обмежити максимальну суму, яку людина може програти в онлайн-казино
"Я вважаю, що під час війни діяльність онлайн-казино має бути жорстко обмежена. І не тільки стосовно військових. Варто ввести хоча б обмеження максимальної суми, яку людина може протягом місяця програти. Бо, коли людина була на передовій, воювала за нашу незалежність і території, і вона повертається додому з боргами, буде не дуже добре. І не потрібно розповідати, що людина свідомо на це йшла. Це маніпуляція, яку зараз розповсюджують. Онлайн-казино є залежністю і цим потрібно щось робити" - додав він.
- Петиція щодо обмеження роботи онлайн-казино, зареєстрована у п'ятницю, 29 березня, за пів дня зібрала необхідну для розгляду кількість підписів. Зеленський відреагував
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