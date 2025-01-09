Сили ППО збили 3 ракети "Іскандер-К", якими росіяни атакували Кривий Ріг
Вдень четверга, 9 січня, оборонці українського неба збили три ракети, якими росіяни атакували Кривий Ріг на Дніпропетровщині
Про це повідомляють Повітряні сили.
Сьогодні о 14:10 росіяни атакували Кривий Ріг трьома крилатими ракетами наземного базування "Іскандер-К". Підрозділи повітряного командування "Схід" Повітряних сил ЗСУ збили всі ворожі ракети.
Зазначимо, що о 14:06 військові інформували про швидкісні цілі в напрямку Кривого Рогу.
- У ніч проти 9 січня російська окупаційна армія запустила по території України ударні БПЛА типу Shahed і дрони-імітатори. Сили протиповітряної оборони знищили 46 цілей.
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