Ліга чемпіонів: розклад матчів та трансляцій 1/8 фіналу

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

В Україні прямі трансляції усіх матчів Ліги чемпіонів доступні на Megogo.

У нинішньому сезоні безпосередньо до 1/8 фіналу вийшли англійські "Ліверпуль", "Арсенал" і "Астон Вілла", італійський "Інтер", іспанські "Барселона" й "Атлетико", німецький "Баєр" та французький "Лілль", які посіли 1-8 місця на основному раунді турніру. Команди, які фінішували в загальній турнірній таблиці на 9-24 позиціях сперечалися за право потрапити туди в стикових матчах.

Ліга чемпіонів

1/8 фіналу. Перші матчі

4 березня

19:45 "Брюгге" (Бельгія) - "Астон Вілла" (Англія)

22:00 "Боруссія" (Дортмунд, Німеччина) - "Лілль" (Франція)

22:00 ПСВ (Нідерланди) - "Арсенал" (Англія)

22:00 "Реал" (Іспанія) - "Атлетико" (Іспанія)

5 березня

19:45 "Феєнорд" (Нідерланди) - "Інтер" (Італія)

22:00 "Баварія" (Німеччина) - Баєр" (Німеччина)

22:00 "Бенфіка" (Португалія) - "Барселона" (Іспанія)

22:00 ПСЖ (Франція) - "Ліверпуль" (Англія)

Як у Лізі чемпіонів виступив "Шахтар"

Для "Шахтаря" дебютний матч ЛЧ проти італійської "Болоньї" закінчився гостьовою нічиєю 0:0. У 2-му турі чемпіони України у німецькому Гельзенкірхені поступились іншій команді з Італії - "Аталанті" (0:3). У 3-му турі "гірники" програли в Лондоні "Арсеналу" (0:1).

Номінально домашній матч проти швейцарського "Янг Бойз" (2:1) у 4-му турі став першим переможним для "Шахтаря". У 5-му турі "Шахтар" у меншості не втримав перемогу над нідерландським ПСВ (2:3). 6-й тур закінчився для українців розгромною поразкою від німецької "Баварії" (1:5).

Завдяки перемозі в матчі 7-го туру над французьким "Брестом (2:0) "Шахтар" зберіг шанси на вихід в 1/8 фіналу. Проте у 8-му турі команда Маріно Пушича програла німецькій "Боруссії" з Дортмунду (1:3) і вибула з турніру.