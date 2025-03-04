Ліга чемпіонів: розклад матчів та трансляцій 1/8 фіналу
4 та 5 березня відбудуться перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: "Реал" у мадридському дербі грає з "Атлетико", а ПСЖ приймає "Ліверпуль"
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
В Україні прямі трансляції усіх матчів Ліги чемпіонів доступні на Megogo.
У нинішньому сезоні безпосередньо до 1/8 фіналу вийшли англійські "Ліверпуль", "Арсенал" і "Астон Вілла", італійський "Інтер", іспанські "Барселона" й "Атлетико", німецький "Баєр" та французький "Лілль", які посіли 1-8 місця на основному раунді турніру. Команди, які фінішували в загальній турнірній таблиці на 9-24 позиціях сперечалися за право потрапити туди в стикових матчах.
Ліга чемпіонів
1/8 фіналу. Перші матчі
4 березня
19:45 "Брюгге" (Бельгія) - "Астон Вілла" (Англія)
22:00 "Боруссія" (Дортмунд, Німеччина) - "Лілль" (Франція)
22:00 ПСВ (Нідерланди) - "Арсенал" (Англія)
22:00 "Реал" (Іспанія) - "Атлетико" (Іспанія)
5 березня
19:45 "Феєнорд" (Нідерланди) - "Інтер" (Італія)
22:00 "Баварія" (Німеччина) - Баєр" (Німеччина)
22:00 "Бенфіка" (Португалія) - "Барселона" (Іспанія)
22:00 ПСЖ (Франція) - "Ліверпуль" (Англія)
Як у Лізі чемпіонів виступив "Шахтар"
Для "Шахтаря" дебютний матч ЛЧ проти італійської "Болоньї" закінчився гостьовою нічиєю 0:0. У 2-му турі чемпіони України у німецькому Гельзенкірхені поступились іншій команді з Італії - "Аталанті" (0:3). У 3-му турі "гірники" програли в Лондоні "Арсеналу" (0:1).
Номінально домашній матч проти швейцарського "Янг Бойз" (2:1) у 4-му турі став першим переможним для "Шахтаря". У 5-му турі "Шахтар" у меншості не втримав перемогу над нідерландським ПСВ (2:3). 6-й тур закінчився для українців розгромною поразкою від німецької "Баварії" (1:5).
Завдяки перемозі в матчі 7-го туру над французьким "Брестом (2:0) "Шахтар" зберіг шанси на вихід в 1/8 фіналу. Проте у 8-му турі команда Маріно Пушича програла німецькій "Боруссії" з Дортмунду (1:3) і вибула з турніру.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.36 Купівля 41.36Продаж 41.9
- EUR Купівля 43.11Продаж 43.87
- Актуальне
- Важливе