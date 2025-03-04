На Кіровоградщині дитина постраждала через вибух невідомого предмета: поліція почала перевірку

Про це інформує поліція Кіровоградської області.

Вказано, що у руках дитини, якій 1,7 року, вибухнув невідомий предмет. Наразі їй надають допомогу лікарі.

Правоохоронці провели огляд місця події й встановлюють тип вибухового пристрою. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю) відносно особи, якій належав предмет, та ст. 166 ККУ (злісне невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей).

"За результатами проведеної перевірки буде прийнято рішення у рамках чинного законодавства", - додали у поліції.