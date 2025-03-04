На Кіровоградщині дитина постраждала через вибух невідомого предмета: поліція почала перевірку
У місті Світловодськ Кіровоградської області поліція розпочала перевірку за фактом вибуху, унаслідок якого 3 березня постраждала дитина, віком 1,7 року
Про це інформує поліція Кіровоградської області.
Вказано, що у руках дитини, якій 1,7 року, вибухнув невідомий предмет. Наразі їй надають допомогу лікарі.
Правоохоронці провели огляд місця події й встановлюють тип вибухового пристрою. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю) відносно особи, якій належав предмет, та ст. 166 ККУ (злісне невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей).
"За результатами проведеної перевірки буде прийнято рішення у рамках чинного законодавства", - додали у поліції.
- У лікарні міста Світловодськ Кіровоградської області померла однорічна дитина. Очільник ОВА наказав розпочати службове розслідування.
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