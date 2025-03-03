У лікарні на Кіровоградщині померла однорічна дитина: розпочато розслідування

Про це повідомляють глава ОВА Андрій Райкович та місцеве видання "Златопіль".

Зазначається, що 3 березня до поліції звернулася мешканка Світловодська з тим, що в лікарні померла її однорічна донька.

"Для повного та об’єктивного з’ясування обставин смерті дитини, інформацію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 п.2 ст.115 та ч.2 ст.140 ККУ",- повідомила речниця поліції області Віталіна Бевзенко.

Тим часом Райкович дав завдання директору департаменту охорони здоров’я ОВА негайно розпочати службове розслідування: "Беру під особистий контроль".