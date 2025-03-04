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Головна Світ У Пентагоні спростували чутки про припинення кібероперацій проти РФ, - Bloomberg

У Пентагоні спростували чутки про припинення кібероперацій проти РФ, - Bloomberg

Катерина Єсікова
4 березня, 2025 вiвторок
08:23
Світ Пентагон

Пентагон спростував повідомлення ЗМІ про те, що міністр оборони США Піт Хегсет наказав припинити кібероперації проти Росії

Зміст

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на високопоставленого представника оборонного відомства.

Зазначається, що міністр Хегсет не скасовував і не відкладав жодних кібероперацій, спрямованих проти російських цілей. За словами джерел, не було жодного наказу про відмову від цього пріоритету.

Спростування з’явилося після публікації американських ЗМІ про те, що Гегсет нібито наказав Кіберкомандуванню США відмовитися від усіх планів, зокрема від наступальних цифрових дій проти Росії. Після цього Washington Post і The New York Times повідомили, що отримали підтвердження цієї інформації від неназваних чиновників.

Відповідні повідомлення також викликали гнівну реакцію демократів, зокрема лідера сенатської меншості Чака Шумера, який заявив, що адміністрація Трампа дає "вільний прохід, оскільки Росія продовжує здійснювати кібероперації та атаки з вимогами викупу проти критично важливої американської інфраструктури".

  • Раніше Reuters повідомило, що Сполучені Штати розробляють план потенційного послаблення санкцій проти Росії, оскільки президент Дональд Трамп прагне відновити зв'язки з Москвою і зупинити війну в Україні.

 

Теги:
Новини
Росія
Пентагон
Війна з Росією
кібератаки
США
допомога Україні
Світ про Україну
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