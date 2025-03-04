У Пентагоні спростували чутки про припинення кібероперацій проти РФ, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на високопоставленого представника оборонного відомства.

Зазначається, що міністр Хегсет не скасовував і не відкладав жодних кібероперацій, спрямованих проти російських цілей. За словами джерел, не було жодного наказу про відмову від цього пріоритету.

Спростування з’явилося після публікації американських ЗМІ про те, що Гегсет нібито наказав Кіберкомандуванню США відмовитися від усіх планів, зокрема від наступальних цифрових дій проти Росії. Після цього Washington Post і The New York Times повідомили, що отримали підтвердження цієї інформації від неназваних чиновників.

Відповідні повідомлення також викликали гнівну реакцію демократів, зокрема лідера сенатської меншості Чака Шумера, який заявив, що адміністрація Трампа дає "вільний прохід, оскільки Росія продовжує здійснювати кібероперації та атаки з вимогами викупу проти критично важливої американської інфраструктури".