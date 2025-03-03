Білий дім розробляє план потенційного пом’якшення санкцій проти Росії, - Reuters
Сполучені Штати розробляють план потенційного послаблення санкцій проти Росії, оскільки президент Дональд Трамп прагне відновити зв'язки з Москвою і зупинити війну в Україні
Про це пише Reuters із посиланням на власні джерела.
Зазначається, що Білий дім попросив Державний департамент і міністерство фінансів підготувати список санкцій, які можуть бути пом'якшені. Це ймовірно будуть обговорювати між американськими чиновниками та російськими представниками в рамках широких переговорів двох країн про поліпшення дипломатичних і економічних відносин.
Як кажуть у джерелі, санкційні відомства зараз готують пропозиції щодо зняття санкцій з окремих юридичних і фізичних осіб, включаючи деяких російських олігархів.
Журналісти кажуть, що це підкреслює готовність Трампа і його радників послабити російські санкції в рамках потенційної угоди з Москвою.
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- Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що росіянам дуже хочеться позбутись санкцій, проте цю тему можна обговорювати лише після того, як РФ зробить суттєві реальні кроки до миру.
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