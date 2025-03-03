Білий дім розробляє план потенційного пом’якшення санкцій проти Росії, - Reuters

Про це пише Reuters із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що Білий дім попросив Державний департамент і міністерство фінансів підготувати список санкцій, які можуть бути пом'якшені. Це ймовірно будуть обговорювати між американськими чиновниками та російськими представниками в рамках широких переговорів двох країн про поліпшення дипломатичних і економічних відносин.

Як кажуть у джерелі, санкційні відомства зараз готують пропозиції щодо зняття санкцій з окремих юридичних і фізичних осіб, включаючи деяких російських олігархів.

Журналісти кажуть, що це підкреслює готовність Трампа і його радників послабити російські санкції в рамках потенційної угоди з Москвою.