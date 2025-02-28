Зняття санкцій проти РФ у світі може стати предметом обговорення, - радник Зеленського Власюк
Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що росіянам дуже хочеться позбутись санкцій, проте цю тему можна обговорювати лише після того, як РФ зробить суттєві реальні кроки до миру
Про це він сказав на зустрічі з журналістами, на якій була присутня журналістка Еспресо Христина Яцків.
За словами Владислава Власюка, зняття санкції проти Росії може бути предметом переговорів.
"Зняття санкцій проти РФ у світі може стати предметом обговорення. Дуже хочеться росіянам позбутись санкцій. Але принципово, щоб ця дискусія починалась лише після того, як Росія зробить суттєві реальні кроки до миру", - наголосив радник - уповноважений президента України з питань санкційної політики.
- 27 лютого президент США Дональд Трамп повідомив, що США продовжать санкції проти Росії ще на один рік.
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