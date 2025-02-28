Зняття санкцій проти РФ у світі може стати предметом обговорення, - радник Зеленського Власюк

Про це він сказав на зустрічі з журналістами, на якій була присутня журналістка Еспресо Христина Яцків.

За словами Владислава Власюка, зняття санкції проти Росії може бути предметом переговорів.

"Зняття санкцій проти РФ у світі може стати предметом обговорення. Дуже хочеться росіянам позбутись санкцій. Але принципово, щоб ця дискусія починалась лише після того, як Росія зробить суттєві реальні кроки до миру", - наголосив радник - уповноважений президента України з питань санкційної політики.