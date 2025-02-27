Трамп продовжив санкції проти РФ ще на рік

Про це йдеться у повідомленні президента, розміщеному у Федеральному реєстрі США. Його вихід запланований на 28 лютого.

Вказано, що Трамп продовжив дію указу про режим надзвичайної ситуації через ситуацію в Україні, запровадженого 6 березня 2014 року.

"Відповідно до розділу 202(d) Національного закону про надзвичайні ситуації (50 U.S.C. 1622(d)), я продовжую на один рік дію надзвичайного стану, оголошеного виконавчим наказом 13660", - йдеться у повідомлені.

Зазначено, що це повідомлення має бути опубліковане у Федеральному реєстрі та передається до Конгресу. Документ набуде чинності 28 лютого.