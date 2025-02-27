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Трамп продовжив санкції проти РФ ще на рік

Ольга Бабишена
27 лютого, 2025 четвер
19:39
Світ Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп повідомив, що США продовжать санкції проти Росії ще на один рік: документ набуде чинності у п'ятницю, 28 лютого

Зміст

Про це йдеться у повідомленні президента, розміщеному у Федеральному реєстрі США. Його вихід запланований на 28 лютого. 

Вказано, що Трамп продовжив дію указу про режим надзвичайної ситуації через ситуацію в Україні, запровадженого 6 березня 2014 року. 

"Відповідно до розділу 202(d) Національного закону про надзвичайні ситуації (50 U.S.C. 1622(d)), я продовжую на один рік дію надзвичайного стану, оголошеного виконавчим наказом 13660", - йдеться у повідомлені. 

Зазначено, що це повідомлення має бути опубліковане у Федеральному реєстрі та передається до Конгресу. Документ набуде чинності 28 лютого. 

  • Раніше єврокомісар з економіки й виробництва, імплементації та спрощення Валдіс Домбровскіс завив, що ЄС прийматиме рішення щодо безпеки й санкцій проти РФ незалежно від США. 
Теги:
Новини
Україна
Росія
санкції проти Росії
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
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