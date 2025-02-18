ЄС прийматиме рішення щодо безпеки й санкцій проти РФ незалежно від США, - єврокомісар Домбровскіс
На тлі політики адміністрації президента США в Євросоюзі запевнили, що блок самостійно прийматиме рішення, повʼязані з безпекою та санкціями проти Росії
Про це заявив єврокомісар з економіки й виробництва, імплементації та спрощення Валдіс Домбровскіс, передає Укрінформ.
"Я думаю, є дуже очевидним, що, виходячи з дій адміністрації (президента США – ред.) Трампа, для ЄС буде необхідним більшою мірою самотужки вирішувати питання, що пов’язані з безпекою. Це також стосується санкційної політики. Як ви знаєте, робота над підготовкою 16-го пакету санкцій (проти Росії – ред.) продовжується", - сказав він.
Представник Єврокомісії підкреслив, що нині в центрі уваги міністрів ЄС - наслідки війни РФ проти України та їхній вплив на європейську економіку.
"Є очевидним, що Євросоюзу необхідно нарощувати свою відповідь, як щодо посилення оборонних витрат та оборонних спроможностей ЄС, так і у вимірі надання необхідної допомоги для України. Тож зі сторони Єврокомісії ми наразі працюємо над тим, щоб надати більшу гнучкість для оборонних витрат в межах фіскальних правил ЄС, і також розглядаємо варіанти з надання додаткового фінансування на оборону на рівні ЄС", - додав Домбровскіс.
Переговори США й РФ у Саудівській Аравії 18 лютого
У столиці Саудівської Аравії 18 лютого відбулися переговори між державним секретарем США Марком Рубіо та головою російського МЗС Сергієм Лавровим. Вони тривали майже 5 годин. В Офісі президента України вже відреагували.
Марко Рубіо після переговорів заявив, що для закінчення війни в Україні всі сторони мають піти на поступки, але неправильно їх визначати заздалегідь. За його словами, країни домовилися відновити штат своїх посольств у Вашингтоні та Москві, аби створити "місії для підтримки мирних переговорів щодо України, двосторонніх відносин та співпраці в більш широкому сенсі".
Водночас журналістка Fox News Джекі Гайнріх повідомила: Сполучені Штати Америки та Росія нібито пропонують триетапний мирний план, який, зокрема, передбачає проведення президентських виборів в Україні.
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