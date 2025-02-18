ЄС прийматиме рішення щодо безпеки й санкцій проти РФ незалежно від США, - єврокомісар Домбровскіс

Про це заявив єврокомісар з економіки й виробництва, імплементації та спрощення Валдіс Домбровскіс, передає Укрінформ.

"Я думаю, є дуже очевидним, що, виходячи з дій адміністрації (президента США – ред.) Трампа, для ЄС буде необхідним більшою мірою самотужки вирішувати питання, що пов’язані з безпекою. Це також стосується санкційної політики. Як ви знаєте, робота над підготовкою 16-го пакету санкцій (проти Росії – ред.) продовжується", - сказав він.

Представник Єврокомісії підкреслив, що нині в центрі уваги міністрів ЄС - наслідки війни РФ проти України та їхній вплив на європейську економіку.

"Є очевидним, що Євросоюзу необхідно нарощувати свою відповідь, як щодо посилення оборонних витрат та оборонних спроможностей ЄС, так і у вимірі надання необхідної допомоги для України. Тож зі сторони Єврокомісії ми наразі працюємо над тим, щоб надати більшу гнучкість для оборонних витрат в межах фіскальних правил ЄС, і також розглядаємо варіанти з надання додаткового фінансування на оборону на рівні ЄС", - додав Домбровскіс.

Переговори США й РФ у Саудівській Аравії 18 лютого