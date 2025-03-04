Трамп наказав призупинити усю військову допомогу Україні, - ЗМІ
Президент США Дональд Трамп наказав призупинити всю поточну військову допомогу Україні, допоки не переконається, що лідери країни "демонструють щиру прихильність до миру"
Про це інформує Bloomberg, посилаючись на слова високопоставленого чиновника міністерства оборони, який забажав залишитись анонімним.
За його словами, йдеться про призупинення постачання усієї американської військової техніки, включно з озброєнням, яке вже перебуває у дорозі й тим, яке очікує у транзитних зонах в Польщі.
"Рішення, прийняте в понеділок, виходить за рамки простого припинення фінансування, але ставить під загрозу допомогу, яка вже надається або виконується. Це стосується постачання критично важливих боєприпасів, сотень керованих систем залпового вогню, протитанкової зброї та інших засобів. Розірвання існуючих контрактів з промисловістю може також вимагати від США виплати певної компенсації компаніям, які почали виконувати замовлення", - пише Bloomberg.
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Виконання наказу Трамп доручив міністру оборони США Піту Гегсету. Наразі невідомо, якої кількості постачань допомоги торкнеться це рішення.
Інформацію про призупинення постачання військової допомоги Україні підтвердив представник Білого дому в розмові з CNN.
"Президент чітко дав зрозуміти, що він націлений на мир. Нам потрібно, щоб наші партнери також були віддані цій меті. Ми робимо паузу і переглядаємо нашу допомогу, щоб переконатися, що вона сприяє розв'язанню проблеми", - сказав він.
- 28 лютого президент України Володимир Зеленський з робочим візитом прилетів до Вашингтону. Під час пресконференції виникла суперечка між Трампом, Зеленським та віцепрезидентом США Джеєм Ді Венсом.
- Пізніше стало відомо, що спільну пресконференцію президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа скасовано після суперечки.
- Після сварки у Білому домі підтримку Зеленському та Україні почали висловлювати європейські лідери та політики США.
- Прессекретарка президента Сполучених Штатів Дональда Трампа та його уряду Керолайн Левітт озвучила намір американської влади щодо припинення надання фінансової допомоги військового призначення для України.
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