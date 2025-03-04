Трамп наказав призупинити усю військову допомогу Україні, - ЗМІ

Про це інформує Bloomberg, посилаючись на слова високопоставленого чиновника міністерства оборони, який забажав залишитись анонімним.

За його словами, йдеться про призупинення постачання усієї американської військової техніки, включно з озброєнням, яке вже перебуває у дорозі й тим, яке очікує у транзитних зонах в Польщі.

"Рішення, прийняте в понеділок, виходить за рамки простого припинення фінансування, але ставить під загрозу допомогу, яка вже надається або виконується. Це стосується постачання критично важливих боєприпасів, сотень керованих систем залпового вогню, протитанкової зброї та інших засобів. Розірвання існуючих контрактів з промисловістю може також вимагати від США виплати певної компенсації компаніям, які почали виконувати замовлення", - пише Bloomberg.

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Виконання наказу Трамп доручив міністру оборони США Піту Гегсету. Наразі невідомо, якої кількості постачань допомоги торкнеться це рішення.

Інформацію про призупинення постачання військової допомоги Україні підтвердив представник Білого дому в розмові з CNN.

"Президент чітко дав зрозуміти, що він націлений на мир. Нам потрібно, щоб наші партнери також були віддані цій меті. Ми робимо паузу і переглядаємо нашу допомогу, щоб переконатися, що вона сприяє розв'язанню проблеми", - сказав він.