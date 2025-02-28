Візит Зеленського до США. Головне

На зустрічі також присутні: Рустем Умєров, Юлія Свириденко, Ольга Стефанішина, Джей Ді Венс, Марко Рубіо.
Зустріч Зеленського і Трампа. Фото: Getty Images
Еспресо.TV. у режимі реального часу слідкує за подіями та публікує головні новини щодо візиту Володимира Зеленського у США:
На зустрічі також присутні: Рустем Умєров, Юлія Свириденко, Ольга Стефанішина, Джей Ді Венс, Марко Рубіо.
Зустріч Зеленського і Трампа. Фото: Getty Images
Зеленський: якщо Трамп принесе мир в Україну він буде на рівні Джорджа Вашингтона.
Журналіст запитав у президента США, чи відбудеться очна зустріч з Путіним і Зеленським?
Трамп відповів: "вони не подобаються один одному".
Трамп каже, що зупинив багато війн.
Президента США запитали, на чиєму він боці: РФ чи Україна? Трамп відповів, що "посередині, бо хоче миру".
Зеленський щодо миротворчих військ в Україні: Якщо європейці дадуть контингент, то вони хочуть гарантії безпеки від США.
Трамп: Я сподіваюся, що мене запам’ятають як миротворця. Я роблю це, щоб врятувати життя — це важливіше за все інше.
Зеленський під час зустрічі наголосив, що Росія неодноразово порушувала режим припинення вогню. Також додав, що Путін не поважає Україну.
"Я розумію, на що готова Європа. Я хочу запитати президента Трампа, на що готові США", — президент Зеленський.
"У нас дуже справедлива угода з Україною. Це велике зобов’язання з боку США", - президент Трамп.
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