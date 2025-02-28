Зеленський у Вашингтоні зустрівся з американськими сенаторами
Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 28 лютого, під час візиту до Вашингтону зустрівся з двопартійною делегацією Сенату США
Про це повідомив Зеленський у соцмережах.
За його словами, головними темами перемовин стали продовження військової допомоги Україні та відповідні законодавчі ініціативи, зусилля для досягнення справедливого й міцного миру, бачення закінчення війни та важливість надійних гарантій безпеки.
"Пишаємося тим, що маємо таких стратегічних партнерів і друзів, як Сполучені Штати Америки. Дякуємо за незмінну двопалатну та двопартійну підтримку України впродовж усіх трьох років повномасштабної російської агресії", – додав Зеленський.
На зустріч також був присутній керівник Офісу президента Андрій Єрмак, повідомив він у соцмережах.
"У нас чудові стратегічні партнери і друзі. Сполучені Штати Америки – це сила та лідерство. Дякуємо за незмінну двопалатну та двопартійну підтримку України", – написав Єрмак.
- Нагадаємо, що 28 лютого Володимир Зеленський прилетів до США, де зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом.
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