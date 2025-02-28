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Літак з президентом України Зеленським приземлився у США

Дмитро Марценишин
28 лютого, 2025 п'ятниця
05:32
Світ Зеленський і Трамп

У п'ятницю, 28 листопада, президент України Володимир Зеленський прилетів до США

Зміст

Про це свідчать дані FlightAware.

Літак із Зеленським приземлився на авіабазі Joint Base Andrews. Політ президентського A319 з ірландського аеропорту Шаннон до штату Меріленд тривав 8 год. 2 хв.

Борт приземлився о 17:59 за місцевим часом (0:59 за київським). 

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Очікується, що Володимир Зеленський проведе переговори з президентом США Дональдом Трампом переговори. Також між Україною та США буде підписана рамкова угода про корисні копалини. 

Обмін українських рідкісноземельних елементів на допомогу США. Що відомо

Раніше Дональд Трамп заявив, що хоче домовитися з Україною щодо обміну рідкісноземельних елементів на допомогу від США. Канцлер Німеччини Олаф Шольц засудив пропозицію американського лідера.

4 лютого Володимир Зеленський запевнив, що Україна відкрита до американських інвестицій.

12 лютого Зеленський провів у Києві зустріч з американським міністром фінансів Скоттом Бессентом: Україна отримала від Сполучених Штатів Америки перший драфт угоди про партнерство.

Адміністрація Трампа запропонувала Україні надати США 50% володіння рідкісноземельними мінералами та розмістити американські війська в країні для їх охорони в обмін на угоду з Росією про припинення війни.

16 лютого стало відомо, що США наполягають на контролі над більшим спектром ресурсів України, включаючи рідкісні метали і стратегічні матеріали. Йдеться про літій, графіт та уран, які іноді плутають з рідкісноземельними копалинами.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що хотів би бачити "якийсь рівень вдячності" за турботу з боку США. Він звинуватив Володимира Зеленського у непослідовності щодо угоди про корисні копалини.

21 лютого Bloomberg повідомило, що США та Україна мають намір завершити угоду про корисні копалини до кінця тижня.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 26 лютого розповів, що Україна та США фактично випрацювали остаточний варіант угоди щодо рідкісноземельних копалин, який має назву "Угода про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови України".

Кабінет міністрів уповноважив підписати угоду зі США про встановлення правил та умов Інвестиційного фонду відбудови міністерку економіки Юлію Свириденко або очільника МЗС Андрія Сибігу

Володимир Зеленський підтвердив зустріч з Дональдом Трампом у пʼятницю, 28 лютого, для підписання рамкової угоди про природні ресурси.

Теги:
Новини
Економіка
Україна
Володимир Зеленський
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
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