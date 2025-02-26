Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Економіка Україна і США випрацювали остаточний варіант угоди про Інвестфонд відбудови України, - Шмигаль

Україна і США випрацювали остаточний варіант угоди про Інвестфонд відбудови України, - Шмигаль

Світлана Кравченко
26 лютого, 2025 середа
14:08
Економіка США Україна

Україна та США фактично випрацювали остаточний варіант угоди щодо рідкісноземельних копалин. Наразі дрокумент називається "Угодою про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови України"

Зміст

Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі національного телемарафону.

"Ми фактично напрацювали остаточний варіант. Станом на сьогодні ця угода називається "Угодою про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови України". Фактично це попередній договір, який матиме юридичну силу. Він передбачає створення інвестиційного фонду для відбудови України, яким Україна та США спільно управлятимуть і наповнюватимуть", – сказав Шмигаль.

Прем'єр наголосив, що Україна не розглядає підписання будь-яких угод, якщо там немає гарантій безпеки, цей документ передбачає низку таких положень, але деталей наразі не розкрив.

"У преамбулі угоди дуже чітко зазначено, що, беручи до уваги бажання американського народу інвестувати разом з Україною у вільну, суверенну й безпечну державу, це є початком угоди. Я прямо цитую текст, і це важливо для нас, щоб зрозуміти, з якою метою її укладено. Безпековий характер цієї угоди – це пріоритет номер один для нашої країни, уряду та президента", – зазначив глава уряду.

В угоді міститься посилання на Будапештський меморандум, який підкреслює внесок України у міжнародну безпеку шляхом відмови від третього за величиною ядерного арсеналу у світі.

Очікується, що документ буде розглянутий урядом України та остаточно узгоджений під час переговорів між президентами України та США.

Що відомо про угоду про рідкісноземельні копалини між США та Україною

Раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що хоче домовитися з Україною щодо обміну рідкісноземельних елементів на допомогу від США. Український лідер Володимир Зеленський запевнив, що Україна відкрита до американських інвестицій.

12 лютого Зеленський провів у Києві зустріч з американським міністром фінансів Скоттом Бессентом, за результатами якої Україна отримала від Сполучених Штатів Америки перший драфт угоди про партнерство.

Адміністрація Трампа запропонувала Україні надати США 50% володіння рідкісноземельними мінералами та розмістити американські війська в країні для їх охорони в обмін на угоду з Росією про припинення війни.

16 лютого стало відомо, що США наполягають на контролі над більшим спектром ресурсів України, включаючи рідкісні метали і стратегічні матеріали. Йдеться про літій, графіт та уран, які іноді плутають з рідкісноземельними копалинами.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що хотів би бачити "якийсь рівень вдячності" за турботу з боку США. Він звинуватив президента України Зеленського у непослідовності щодо угоди про корисні копалини.

21 лютого Bloomberg повідомило, що США та Україна мають намір завершити угоду про корисні копалини до кінця тижня. А міністерка юстиції Ольга Стефанішина заявила, що Україна та США перебувають на фінальній стадії перемовин про цю угоду.

У п'ятницю, 28 лютого, Володимир Зеленський планує прилетіти до Вашингтона. Дональд Трамп каже, що угода про корисні мінерали "майже готова".

Теги:
Новини
Світ
Україна
США
Денис Шмигаль
відбудова України
Читайте також:
москва, кремль
Автор Дмитро Марценишин
26 лютого, 2025 середа
В ISW спрогнозували, коли економіка Росії порине в кризу через війну проти України
Марко Рубіо
Автор Дар'я Куркіна
25 лютого, 2025 вiвторок
"США звернулися з власним дуже справедливим варіантом": Рубіо пояснив, чому Вашингтон не підтримав резолюцію в ООН щодо України
зима, мороз
Автор Світлана Кравченко
25 лютого, 2025 вiвторок
"Зима завершує свої справи": Наталка Діденко спрогнозувала, коли в Україні потеплішає
Київ
+2.8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.46
    Купівля 41.46
    Продаж 41.96
  • EUR
    Купівля 43.46
    Продаж 44.12
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
26 лютого
15:10
Оголосили довгий список Міжнародної букерівської премії 2025 року
14:59
Держдепартамент США
Держдеп США готує перелік винятків, аби частково розблокувати допомогу Києву, - Politico
14:58
Партнерський матеріал
Як майстриня-ювелір рятує військових під обстрілами: історія Інни Ольхової з позивним Бджола
14:40
Ексклюзив
Віталій Портников
Портников: Бажання Трампа, Путіна й Сі можуть не збігатися, але всі вони крокують у минуле
14:37
У Данії школярам заборонять використовувати смартфони
14:17
Калін Георгеску
У Румунії затримали проросійського політика Георгеску
14:04
OPINION
Якою була місія Макрона і чи вона вдалася бодай частково?
14:03
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
13:32
Оновлено
хірург Павло Іванчов і журналістка Тетяна Кулик
Через нічну атаку РФ на Київщину загинули журналістка Тетяна Кулик і хірург Павло Іванчов
13:30
Інтерв’ю
Віталій Портников
Віталій Портников: Трамп, Путін і Сі Цзіньпін - реваншисти, які не хочуть будувати щось нове. Наразі відбувається демонтаж нового світу і встановлення старого
13:24
Росіяни вдарили КАБами по Костянтинівці: загинули 5 людей, є поранені
13:23
Прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку
Премʼєр Румунії Чолаку заявив, що проти відправки румунських військових в Україну
13:03
Дональд Трамп
Трамп опублікував ШІ-ролик "про майбутнє сектора Гази"
12:57
сонце котик
Уночі до -15 °C, вдень до +11 °C: прогноз погоди від Наталки Діденко на 27 лютого
12:47
"Українець має пропагувати світові українську культуру": KHAYAT розкритикував TESLENKO за нацвідбір у Сан-Марино
12:44
Лавров
Лавров заявив, що представники РФ і США зустрінуться у Стамбулі 27 лютого
12:26
Ексклюзив
Дональд Трамп
Трампу не вдасться повністю вивести війська США з Європи, - політик Чех
12:17
Оновлено
на фото Верховна Рада України
Рада підтримала створення двох нових спеціалізованих адміністративних судів
12:16
Оновлено
Судан
У Судані військовий літак розбився у житловому районі: є загиблі
12:05
OPINION
Про європейську єдність та єдність українську
12:04
Огляд
світ, міжнародний огляд
Україна погодилася передати доходи від деяких корисних копалин США, а ті двічі ставали на бік Росії під час голосування в ООН. Акценти світових ЗМІ 26 лютого
11:49
Чоловічий погляд на розрив стосунків: Марія Бурмака та репер ХАС переспівали хіт "Пробач"
11:20
Оновлено
Київщина: наслідки обстрілу. 26 лютого 2025 року
РФ атакувала Україну "шахедами": на Київщині двоє загиблих, у Харкові є постраждалі
11:17
військово-технологічний спорт
Мінспорту офіційно визнало військово-технологічний спорт
11:13
електроенергія
Споживання електроенергії поступово знижується: ситуація в енергосистемі 26 лютого
11:10
Злата Огнєвіч
Росіяни вкрали пісню Злати Огнєвіч "За лісами, горами" і використовують її на пропагандистських заходах
10:54
віце-президент США Джей Ді Венс
"Ви маєте насамперед дбати про інтереси США": віцепрезидент Венс сказав, що його ображає вболівання американських українців за долю України
10:41
Коригували ракетні удари по Київщині, Харківщині та Львівщині: СБУ затримала трьох підозрюваних
10:30
Десантники ЗСУ взяли під контроль Котлине на Покровському напрямку
10:27
Ерік Ломбард
В уряді Франції підтвердили готовність разом з Британією та Німеччиною відправити миротворців до України
10:09
Ексклюзив
Зеленський і Трамп
Не варто очікувати нових пакетів військової допомоги від адміністрації Трампа, - Згурець
10:06
ЗСУ, Донецька область, 22 лютого 2025 р.
На Донеччині бійці ССО знищили взвод окупантів і взяли в полон росіянина, який розповів цінну інформацію
10:06
День кримського спротиву
26 лютого – День кримського спротиву російській окупації
10:05
OPINION
Норвегія може стати ключем української перемоги
09:49
Віталій Кокошко
На фронті загинув український режисер Віталій Кокошко
09:40
У США суд зобов’язав адміністрацію Трампа оплатити рахунки іноземних підрядників USAID
09:34
долар євро валюта обмін
Курс валют на 26 лютого: скільки просять за долар та євро в обмінниках
09:25
Ексклюзив
ЗСУ прапор
Ми захищаємо власну землю, в першу чергу, а не рідкісноземельні метали, - командир підрозділу БПЛА Барна
09:20
Інтерв’ю
Бородянка
Як зберегти кожну історію російсько-української війни. Інтерв’ю з керівницею моніторингу Платформи пам'яті Меморіал Ольгою Піліщук 
09:08
ЗСУ, ППО
РФ вночі запустила по Україні 177 БПЛА: ППО знищила 110 ворожих цілей
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV