Україна і США випрацювали остаточний варіант угоди про Інвестфонд відбудови України, - Шмигаль

Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі національного телемарафону.

"Ми фактично напрацювали остаточний варіант. Станом на сьогодні ця угода називається "Угодою про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови України". Фактично це попередній договір, який матиме юридичну силу. Він передбачає створення інвестиційного фонду для відбудови України, яким Україна та США спільно управлятимуть і наповнюватимуть", – сказав Шмигаль.

Прем'єр наголосив, що Україна не розглядає підписання будь-яких угод, якщо там немає гарантій безпеки, цей документ передбачає низку таких положень, але деталей наразі не розкрив.

"У преамбулі угоди дуже чітко зазначено, що, беручи до уваги бажання американського народу інвестувати разом з Україною у вільну, суверенну й безпечну державу, це є початком угоди. Я прямо цитую текст, і це важливо для нас, щоб зрозуміти, з якою метою її укладено. Безпековий характер цієї угоди – це пріоритет номер один для нашої країни, уряду та президента", – зазначив глава уряду.

В угоді міститься посилання на Будапештський меморандум, який підкреслює внесок України у міжнародну безпеку шляхом відмови від третього за величиною ядерного арсеналу у світі.

Очікується, що документ буде розглянутий урядом України та остаточно узгоджений під час переговорів між президентами України та США.

Що відомо про угоду про рідкісноземельні копалини між США та Україною

Раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що хоче домовитися з Україною щодо обміну рідкісноземельних елементів на допомогу від США. Український лідер Володимир Зеленський запевнив, що Україна відкрита до американських інвестицій.

12 лютого Зеленський провів у Києві зустріч з американським міністром фінансів Скоттом Бессентом, за результатами якої Україна отримала від Сполучених Штатів Америки перший драфт угоди про партнерство.

Адміністрація Трампа запропонувала Україні надати США 50% володіння рідкісноземельними мінералами та розмістити американські війська в країні для їх охорони в обмін на угоду з Росією про припинення війни.

16 лютого стало відомо, що США наполягають на контролі над більшим спектром ресурсів України, включаючи рідкісні метали і стратегічні матеріали. Йдеться про літій, графіт та уран, які іноді плутають з рідкісноземельними копалинами.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що хотів би бачити "якийсь рівень вдячності" за турботу з боку США. Він звинуватив президента України Зеленського у непослідовності щодо угоди про корисні копалини.

21 лютого Bloomberg повідомило, що США та Україна мають намір завершити угоду про корисні копалини до кінця тижня. А міністерка юстиції Ольга Стефанішина заявила, що Україна та США перебувають на фінальній стадії перемовин про цю угоду.

У п'ятницю, 28 лютого, Володимир Зеленський планує прилетіти до Вашингтона. Дональд Трамп каже, що угода про корисні мінерали "майже готова".