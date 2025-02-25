Зеленський 28 лютого вирушить на зустріч із Трампом, - ЗМІ
Наприкінці цього тижня президент Володимир Зеленський планує вирушити до США
Про це повідомляє Sky News.
За інформацією, яку журналісти отримали в українському уряді, у Вашингтоні Володимир Зеленський повинен зустрітись з президентом США Дональдом Трампом.
У пʼятницю, 28 лютого, у Зеленського запланований виїзд до США. Дату очної зустрічі запропонувала саме американська сторона.
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