"Готуємось до перемовин", - Зеленський підтвердив зустріч із Трампом 28 лютого

Про це він розповів у вечірньому відеозверненні.

Зеленський акцентував, що українські команди працюють з Вашингтоном. Також зараз триває підготовка до перемовин 28 лютого.

"Сьогодні було багато міжнародної роботи. Наші команди працюють з Америкою, ми готуємося до перемовин уже цієї п’ятниці. Угода з Америкою. Підтримка нашої держави та людей. Гарантії миру й безпеки – це ключ до того, щоб Росія більше не руйнувала життя інших народів. Зустрінуся з президентом Трампом", - сказав він.

Український президент підкреслив, що важливо, аби США не зупинили допомогу Києву, додавши: "Сила потрібна на шляху до миру".