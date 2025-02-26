"Готуємось до перемовин", - Зеленський підтвердив зустріч із Трампом 28 лютого
Президент Володимир Зеленський підтвердив зустріч з американським колегою Дональдом Трампом у пʼятницю, 28 лютого
Про це він розповів у вечірньому відеозверненні.
Зеленський акцентував, що українські команди працюють з Вашингтоном. Також зараз триває підготовка до перемовин 28 лютого.
"Сьогодні було багато міжнародної роботи. Наші команди працюють з Америкою, ми готуємося до перемовин уже цієї п’ятниці. Угода з Америкою. Підтримка нашої держави та людей. Гарантії миру й безпеки – це ключ до того, щоб Росія більше не руйнувала життя інших народів. Зустрінуся з президентом Трампом", - сказав він.
Український президент підкреслив, що важливо, аби США не зупинили допомогу Києву, додавши: "Сила потрібна на шляху до миру".
- Раніше стало відомо, що 28 лютого Володимир Зеленський планує прилетіти до Вашингтона. Американський лідер Дональд Трамп каже, що угода про корисні мінерали "майже готова".
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