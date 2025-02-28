"Ми на межі Третьої світової – ви не можете з цим гратися": у Зеленського, Трампа і Венса виникла суперечка

Про це відомо з трансляції зустрічі в Овальному кабінеті.

Так, Джей Ді Венс заявив, що російсько-українську війну потрібно "вирішувати дипломатично", так, як "це робить президент Трамп".

У відповідь на це президент України зазначив, що Росія розпочала агресію проти України у 2014 році.

"Я кажу не просто за президента Байдена. Був Барак Обама, президент Трамп, президент Байден, тепер знову президент Трамп. Але від 2014 року Путіна ніхто не зупиняв. Він окуповував, окуповував, вбивав людей. Від 2014 року. Від 2014-го до 2022-го тривала оця війна. Людей убивали на лінії зіткнення, так званій", – сказав Зеленський.

Він зауважив, що протягом цього періоду Україна "мала дуже багато розмов" з російським диктатором та згадав, що угоди з РФ про припинення вогню підписувала не лише Україна, а й президент Франції Емманюель Макрон і тодішня канцлерка Німеччини Ангела Меркель. Водночас Путін "зламав нашу угоду".

"Яка тут дипломатія може допомогти? Про що йдеться? Про що ви говорите? Що ви маєте на увазі?" – звернувся Зеленський до Джей Ді Венса.

На що той відповів, що каже "за дипломатію, що не дала зупинити руйнацію України". Венс також додав, що тепер Україна має "нестачу людей, нестачу чоловіків".

"Чи ви не погоджуєтеся з тим, що ви маєте проблеми, що ви не можете набирати людей до війська? Ви не можете нападати на адміністрацію, що намагаєтеся запобігти зруйнуванню вашої країни", – сказав віцепрезидент США.

У відповідь на це Володимир Зеленський зазначив, що "з війною всі мають проблеми" – навіть США. Він додав, що "океан вас відгороджує, але ви відчуєте це".

"Ви цього не можете знати. Не кажіть нам, що ми відчуватимемо. Ми намагаємося розв'язати вашу проблему. Не треба нам накидати свої позиції", – відповів Дональд Трамп.

Президент США продовжив: "Ви не маєте права нам диктувати того, що ми будемо відчувати. Нам буде добре, чудово, ми будемо сильні й потужні. Ви не в належних умовах, ви не маєте на руках потрібних карт".

"Ми на межі третьої світової, ви з цим не можете гратися, ви виявляєте неповагу до нашої країни, і ви не можете нам указувати, що нам робити, не можете нам диктувати", – зазначив Трамп.

Він також сказав, що "Україна у великій скруті" та додав, що США "дали $350 млрд зброєю та обладнанням – якби ви цього не мали, ця війна скінчилась би впродовж двох тижнів".

"Я чув, що це три дні від Путіна. Тепер уже два тижні...", – відповів Зеленський.

"Ви маєте бути вдячні, ви не маєте карт на руках. Люди помирають, вам бракує вояків, вичерпується жива сила. Ви не можете нам сказати: "я не хочу припиняти війну, я хочу те, я хочу се". Якщо перестануть стріляти, перестануть літати кулі, перестануть помирати люди...", – сказав Трамп, після чого президент України наголосив, що "хоче припинення війни".

"Припинення вогню передує угоді. Байден, мій попередник, не надто був мудрий. Перепрошую, Обама вам дав нічого, а я вам дав Javelin, щоб ви боролися з танками. Що вам дав Обама? Я дав вам зброю. Без нас ви не маєте жодних карт на руках. Отже, треба змінити ставлення", – додав Трамп.