"Я посередині, за обидві сторони": Трамп заявив, що він хоче закінчити війну в Україні
Президент США Дональд Трамп заявив, що у питанні війни РФ проти України він підтримує обидві сторони, а також додав, що хоче, аби війна закінчилася
Про це він сказав на спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні.
"Я посередині, я хочу вирішити цю річ. Я за обидвох (і за Україну, і за Росію, - ред.)", - заявив Трамп.
Він також запевнив: Вашингтон буде відданим Північноатлантичному альянсу, але "НАТО має посилитися".
"Європейська частина НАТО має посилитися, щоб були рівномірні внески (щодо оборони, - ред.). Чому США мають платити так багато, набагато більше, ніж Європа?" - сказав очільник Білого дому.
Також Трамп додав, що декілька днів тому мав телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, який, за його словами, хоче укласти мирну угоду.
Водночас американський президент підкреслив, що він "не повʼязаний з Путіним", а "повʼязаний зі США та благом світу", цитує Reuters.
- У п'ятницю, 28 лютого, президент України Володимир Зеленський з робочим візитом прилетів до Вашингтону. Еспресо слідкує за подіями в режимі реального часу.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.31 Купівля 41.31Продаж 41.81
- EUR Купівля 43.03Продаж 43.72
- Актуальне
- Важливе