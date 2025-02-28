"Я посередині, за обидві сторони": Трамп заявив, що він хоче закінчити війну в Україні

Про це він сказав на спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні.

"Я посередині, я хочу вирішити цю річ. Я за обидвох (і за Україну, і за Росію, - ред.)", - заявив Трамп.

Він також запевнив: Вашингтон буде відданим Північноатлантичному альянсу, але "НАТО має посилитися".

"Європейська частина НАТО має посилитися, щоб були рівномірні внески (щодо оборони, - ред.). Чому США мають платити так багато, набагато більше, ніж Європа?" - сказав очільник Білого дому.

Також Трамп додав, що декілька днів тому мав телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, який, за його словами, хоче укласти мирну угоду.

Водночас американський президент підкреслив, що він "не повʼязаний з Путіним", а "повʼязаний зі США та благом світу", цитує Reuters.