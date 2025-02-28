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"Я посередині, за обидві сторони": Трамп заявив, що він хоче закінчити війну в Україні

Дар'я Куркіна
28 лютого, 2025 п'ятниця
19:37
Світ Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що у питанні війни РФ проти України він підтримує обидві сторони, а також додав, що хоче, аби війна закінчилася

Зміст

Про це він сказав на спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні.

"Я посередині, я хочу вирішити цю річ. Я за обидвох (і за Україну, і за Росію, - ред.)", - заявив Трамп.

Він також запевнив: Вашингтон буде відданим Північноатлантичному альянсу, але "НАТО має посилитися".

"Європейська частина НАТО має посилитися, щоб були рівномірні внески (щодо оборони, - ред.). Чому США мають платити так багато, набагато більше, ніж Європа?" - сказав очільник Білого дому.

Також Трамп додав, що декілька днів тому мав телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, який, за його словами, хоче укласти мирну угоду.

Водночас американський президент підкреслив, що він "не повʼязаний з Путіним", а "повʼязаний зі США та благом світу", цитує Reuters.

Теги:
Новини
Україна
Росія
ЄС
Володимир Путін
Європа
Президент України
Володимир Зеленський
Війна з Росією
Дональд Трамп
НАТО
США
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