Європейські лідери та політики в США підтримали Зеленського після сварки в Білому домі
Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск, президент Франції Емманюель Макрон, американський сенатор, премʼєр Іспанії Педро Санчес після суперечки Володимира Зеленського з Дональдом Трапом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом в Овальному кабінеті висловили підтримку Україні
Туск звернувся до українців та Зеленського в соцмережі Х.
"Дорогий Володимире Зеленський, українські друзі, ви не самотні", - запевнив польський премʼєр.
Емманюель Макрон водночас заявив, що Росія - агресор, а Україна - держава, що зазнала агресії, цитує Reuters.
"Ми повинні ... поважати тих, хто воював з самого початку", - підкреслив він.
Також підтримку Києву висловив премʼєр Іспанії Педро Санчес, написавши: "Україна, Іспанія з вами".
Водночас ситуацію у Вашингтоні прокоментував американський сенатор від Каліфорнії Адам Шіфф.
"Сьогодні в Овальному кабінеті зустрілися герой і боягуз. А коли зустріч закінчиться, герой повернеться додому, в Україну", - написав він.
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Заступник лідера партії ХДС і наступного канцлера Німеччини Йоганн Вадефуль заявив: "Сцени з Білого дому шокують. Як можна так вдарити ножем у спину президента країни, яка окупована? Вільна Європа не зрадить Україну".
- У п'ятницю, 28 лютого, президент України Володимир Зеленський з робочим візитом прилетів до Вашингтону. Еспресо слідкує за подіями в режимі реального часу.
- Зокрема. під час пресконференції у Вашингтоні виникла суперечка між Трампом, Зеленським та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.
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