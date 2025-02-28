Європейські лідери та політики в США підтримали Зеленського після сварки в Білому домі

Туск звернувся до українців та Зеленського в соцмережі Х.

"Дорогий Володимире Зеленський, українські друзі, ви не самотні", - запевнив польський премʼєр.

Dear @ZelenskyyUa, dear Ukrainian friends, you are not alone. — Donald Tusk (@donaldtusk) February 28, 2025

Емманюель Макрон водночас заявив, що Росія - агресор, а Україна - держава, що зазнала агресії, цитує Reuters.

"Ми повинні ... поважати тих, хто воював з самого початку", - підкреслив він.

Також підтримку Києву висловив премʼєр Іспанії Педро Санчес, написавши: "Україна, Іспанія з вами".

Ucrania, España está contigo.



Ukraine, Spain stands with you.



Україно, Іспанія з тобою. ???????? ???????? — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 28, 2025

Водночас ситуацію у Вашингтоні прокоментував американський сенатор від Каліфорнії Адам Шіфф.

"Сьогодні в Овальному кабінеті зустрілися герой і боягуз. А коли зустріч закінчиться, герой повернеться додому, в Україну", - написав він.

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Заступник лідера партії ХДС і наступного канцлера Німеччини Йоганн Вадефуль заявив: "Сцени з Білого дому шокують. Як можна так вдарити ножем у спину президента країни, яка окупована? Вільна Європа не зрадить Україну".

Die Szenen aus dem Weißen Haus sind schockierend. Wie kann man dem Präsidenten eines überfallenen Landes so in den Rücken fallen? Das freie Europa wird die Ukraine nicht verraten! — Johann Wadephul (@JoWadephul) February 28, 2025



