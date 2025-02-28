Зеленський покинув Білий дім достроково, - ЗМІ

Про це повідомляє Reuters.

"Дивовижно, що випливає через емоції, і я вирішив, що президент Зеленський не готовий до миру, якщо в ньому буде задіяна Америка", - написав у своїх соц.мережах Трамп.

Він також зазначив, що Зеленський не поважав Америку в їхньому "заповітному" Овальному кабінеті.

"Він може прийти назад, коли він буде готовий до миру", - додав Трамп.