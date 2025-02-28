Зеленський покинув Білий дім достроково, - ЗМІ
Спільну пресконференцію президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа скасовано
Про це повідомляє Reuters.
"Дивовижно, що випливає через емоції, і я вирішив, що президент Зеленський не готовий до миру, якщо в ньому буде задіяна Америка", - написав у своїх соц.мережах Трамп.
Він також зазначив, що Зеленський не поважав Америку в їхньому "заповітному" Овальному кабінеті.
"Він може прийти назад, коли він буде готовий до миру", - додав Трамп.
- Під час пресконференції у Вашингтоні 28 лютого, виникла суперечка між Президентом України Володимиром Зеленським, президентом США Дональдом Трампом та віцепрезидентом Америки Джей Ді Венсом.
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