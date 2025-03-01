Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Адміністрація Трампа розглядає припинення військової допомоги Україні, - WP

Адміністрація Трампа розглядає припинення військової допомоги Україні, - WP

Ольга Бабишена
1 березня, 2025 субота
00:20
Світ Дональд Трамп

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає припинення усіх поставок військової допомоги Україні після суперечки американського лідера з президентом України Володимиром Зеленським

Зміст

Про це пише The Washington Post, посилаючись на слова високопоставленого чиновника адміністрації Трампа. 

Посадовець зазначив, що у відповідь на висловлювання президента Володимира Зеленського в Овальному кабінеті й, мовляв, його непоступливість у мирному процесі, США можуть припинити усі поточні поставки військової допомоги Україні.

Вказано, що рішення, у випадку ухвалення, стосуватиметься РЛС, транспортних засобів, боєприпасів і ракет "на мільярди доларів", які були обіцяні Україні через президентський механізм і очікують відправки. 

Чиновник адміністрації заперечив, що конфронтація Трампа і Венса із Зеленським була навмисною, і зазначив, що були докладені зусилля для позитивного тону зустрічі, на що вказує відмова Трампа від своїх слів щодо того, що Зеленський є диктатором. 

  • 28 лютого, президент України Володимир Зеленський з робочим візитом прилетів до Вашингтону. Під час пресконференції виникла суперечка між Трампом, Зеленським та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом. 
  • Пізніше стало відомо, що спільну пресконференцію президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа скасовано після суперечки.
  • Після сварки у Білому домі, слова підтримки Зеленському та Україні почали висловлювати європейські лідери та політики США.

 

Теги:
Новини
Україна
Володимир Зеленський
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
Читайте також:
Володимир Зеленський і Дональд Трамп
Автор Влад Дідусь
28 лютого, 2025 п'ятниця
Візит Зеленського до США. Головне
Переговри США та РФ в Саудівській Аравії, Марко Рубіо та Сергій Лавров
Автор Катерина Єсікова
28 лютого, 2025 п'ятниця
США та РФ обговорили сфери банкінгу та дипломатії: держдеп про перемовини у Стамбулі
Військово-лікарська комісія, ВЛК
Автор Юлія Лаврук
27 лютого, 2025 четвер
Понад 1,5 млн військовозобов'язаних повинні повторно пройти ВЛК до 5 червня
Київ
-0.1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.31
    Купівля 41.31
    Продаж 41.81
  • EUR
    Купівля 43.03
    Продаж 43.72
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
1 березня
01:04
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ в ніч на 1 березня запустила БПЛА по Україні: в Одесі є загибла людина, Харків під масованим ударом
00:57
Дональд Трамп
Зеленський має заявити, що готовий укласти мир для повернення для переговорів, - Трамп
00:33
Оновлено
Європейські лідери та політики в США підтримали Зеленського після сварки в Білому домі
00:32
Віталій Портников
Є стійке бажання Трампа позбутися Зеленського, це має замаскувати нездатність вплинути на Путіна, - Портников
00:15
Оновлено
Зеленський і Трамп
Зеленський покинув Білий дім після суперечки з Трампом. Він подякував президенту США за візит
2025, п'ятниця
28 лютого
23:06
Орбан про суперечку в Білому домі: "Сьогодні Трамп сміливо стояв за мир"
22:58
Ліндсі Грем
Зеленському треба подати у відставку або змінитись, щоб вести з нами справи, - сенатор Грем
22:52
Оновлено
ЗСУ
З початку доби на фронті відбулось 83 бої: на Покровському напрямку РФ здійснила 26 атак
22:41
Ексклюзив
Зустріч Зеленського і Трампа
До змісту слів Зеленського немає жодних питань, є питання до подачі, - журналіст Мокрик про сварку з Трампом
22:36
Ексклюзив
Володимир Зеленський і Дональд Трамп
Це обернулося для нас дипломатичним вибухом, але є й позитивна річ: дипломат Хара про зустріч Зеленського з Трампом
22:05
Прапор США
Держдеп США припинив підтримку з відновлення енергомережі України, - NBC
22:05
Ексклюзив
Володимир Зеленський і Дональд Трамп
"Мені соромно за поведінку Трампа та Венса": професор Айзенберг про зустріч з Зеленським
21:53
Володимир Зеленський і Дональд Трамп
Візит Зеленського до США. Головне
21:26
Зеленський приїде до Лондона для подальших переговорів, - ЗМІ
21:25
Ексклюзив
Генерал-майор ЗСУ Сергій Кривонос
У 2014 році ця війна і почалася через корисні копалини, - генерал Кривонос
21:09
Україна - США, конгрес
Підписання угоди про рідкісні метали скасовано
20:24
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
В Україні планують виробляти ракети до ЗРК Nasams, окупанти перетнули кордон на Сумщині. Колонка Сергія Згурця
20:18
Анонс
Владислав Ванат, УПЛ, "Динамо" - "Ворскла"
"Ворскла" забрала очки в "Динамо": результати й розклад 19-го туру УПЛ
20:07
OPINION
Угода про копалини традиційна для американської політики
20:05
"Тінь від води": у Києві презентували мистецький проєкт, присвячений Криму
19:59
Дональд Трамп
"Ми на межі Третьої світової – ви не можете з цим гратися": у Зеленського, Трампа і Венса виникла суперечка
19:37
Дональд Трамп
"Я посередині, за обидві сторони": Трамп заявив, що він хоче закінчити війну в Україні
19:35
Зустріч Зеленського і Трампа
Україна і Росія мають зустрітись і сісти за стіл перемовин, - Зеленський
19:03
Огляд
Фанфари
І знову "Субстанція" і "Конклав": що подивитися на вихідних
18:54
Зеленський у Вашингтоні зустрівся з американськими сенаторами
18:39
вибухівка
СБУ і поліція запобігли теракту у центрі Житомира: затримано 16-річного агента РФ
18:26
У Данії відстежують можливий іноземний вплив на вибори у Гренландії
18:24
Уряд виділив понад 1 млрд грн для сімей загиблих розвідників
18:14
світло
В Україні 1 березня застосовуватимуть обмеження потужності для промисловості та бізнесу
18:05
Ексклюзив
Зеленський Трамп
Україна може опинитися на правильному боці історії: дипломат Веселовський про зустріч Трампа і Зеленського
18:00
OPINION
США услід за Європою мають припинити умиротворення Кремля
17:57
Оновлено
світло
У Києві та низці областей 28 лютого запровадили екстрені відключення світла
17:54
Дональд Трамп
Трамп підпише указ, який запровадить державну мову у США, - WSJ
17:49
Огляд
авіакомплекс Poseidon
Не бачать ворожі радари і не зупиняють російські РЕБи: що таке авіакомплекс Poseidon і як він допомагає Силам оборони України
17:32
мобілізація в Україні
Право на відстрочку від мобілізації отримали цивільні, які пройшли полон
17:21
війна з РФ, ЗСУ
Повітряні сили завдали удару по позиціях російської ФСБ у Брянській області
17:18
Ексклюзив
У Defense Express проаналізували, чи зможе Європа забезпечити потреби України для ведення війни
17:09
Саміт ЄС, Емманюель Макрон
Макрон закликав Європу "знайти смак до ризику й сили" на тлі політики США
16:59
Мішель Трахтенберг
Родина Мішель Трахтенберг відмовилася від розтину, причина смерті акторки залишається невідомою
16:38
На фото: Юрій Винничук
"Нема в мене ностальгії, смутку за тією зас*аною епохою", - Винничук прокоментував колонку про "розпусну епоху"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV