Адміністрація Трампа розглядає припинення військової допомоги Україні, - WP

Про це пише The Washington Post, посилаючись на слова високопоставленого чиновника адміністрації Трампа.

Посадовець зазначив, що у відповідь на висловлювання президента Володимира Зеленського в Овальному кабінеті й, мовляв, його непоступливість у мирному процесі, США можуть припинити усі поточні поставки військової допомоги Україні.

Вказано, що рішення, у випадку ухвалення, стосуватиметься РЛС, транспортних засобів, боєприпасів і ракет "на мільярди доларів", які були обіцяні Україні через президентський механізм і очікують відправки.

Чиновник адміністрації заперечив, що конфронтація Трампа і Венса із Зеленським була навмисною, і зазначив, що були докладені зусилля для позитивного тону зустрічі, на що вказує відмова Трампа від своїх слів щодо того, що Зеленський є диктатором.