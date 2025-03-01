Адміністрація Трампа розглядає припинення військової допомоги Україні, - WP
Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає припинення усіх поставок військової допомоги Україні після суперечки американського лідера з президентом України Володимиром Зеленським
Про це пише The Washington Post, посилаючись на слова високопоставленого чиновника адміністрації Трампа.
Посадовець зазначив, що у відповідь на висловлювання президента Володимира Зеленського в Овальному кабінеті й, мовляв, його непоступливість у мирному процесі, США можуть припинити усі поточні поставки військової допомоги Україні.
Вказано, що рішення, у випадку ухвалення, стосуватиметься РЛС, транспортних засобів, боєприпасів і ракет "на мільярди доларів", які були обіцяні Україні через президентський механізм і очікують відправки.
Чиновник адміністрації заперечив, що конфронтація Трампа і Венса із Зеленським була навмисною, і зазначив, що були докладені зусилля для позитивного тону зустрічі, на що вказує відмова Трампа від своїх слів щодо того, що Зеленський є диктатором.
- 28 лютого, президент України Володимир Зеленський з робочим візитом прилетів до Вашингтону. Під час пресконференції виникла суперечка між Трампом, Зеленським та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.
- Пізніше стало відомо, що спільну пресконференцію президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа скасовано після суперечки.
- Після сварки у Білому домі, слова підтримки Зеленському та Україні почали висловлювати європейські лідери та політики США.
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