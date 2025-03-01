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Зеленський має заявити, що готовий укласти мир для повернення для переговорів, - Трамп

Ольга Бабишена
1 березня, 2025 субота
00:57
Світ Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що для повернення до переговорів лідер України Володимир Зеленський повинен сказати, що готовий укласти мир

Зміст

Про це президент США сказав під час спілкування з журналістами, передає Sky News. 

За словами Трампа, Зеленський зіпсував шанс на успішні переговори в Овальному кабінеті. Він додав, що президент України не схожий на людину, яка хоче укласти мир.

Американський лідер сказав, що США прагнуть миру, а не 10-річної війни, і наполіг, що припинення вогню може відбутися негайно.

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Його запитали, що має зробити Зеленський, щоб відновити переговори. 

"Він має сказати, що готовий укласти мир. Йому не потрібно стояти й говорити: Путін те, Путін це... всі негативні речі. Він має сказати, я хочу укласти мир", - відповів  Трамп. 

  • 28 лютого, президент України Володимир Зеленський з робочим візитом прилетів до Вашингтону. Під час пресконференції виникла суперечка між Трампом, Зеленським та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом. 
  • Пізніше стало відомо, що спільну пресконференцію президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа скасовано після суперечки.
  • Після сварки у Білому домі, слова підтримки Зеленському та Україні почали висловлювати європейські лідери та політики США.
Теги:
Новини
Володимир Зеленський
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
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