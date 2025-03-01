Зеленський має заявити, що готовий укласти мир для повернення для переговорів, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що для повернення до переговорів лідер України Володимир Зеленський повинен сказати, що готовий укласти мир
Про це президент США сказав під час спілкування з журналістами, передає Sky News.
За словами Трампа, Зеленський зіпсував шанс на успішні переговори в Овальному кабінеті. Він додав, що президент України не схожий на людину, яка хоче укласти мир.
Американський лідер сказав, що США прагнуть миру, а не 10-річної війни, і наполіг, що припинення вогню може відбутися негайно.
Читайте також: Є стійке бажання Трампа позбутися Зеленського, це має замаскувати нездатність вплинути на Путіна, - Портников
Його запитали, що має зробити Зеленський, щоб відновити переговори.
"Він має сказати, що готовий укласти мир. Йому не потрібно стояти й говорити: Путін те, Путін це... всі негативні речі. Він має сказати, я хочу укласти мир", - відповів Трамп.
- 28 лютого, президент України Володимир Зеленський з робочим візитом прилетів до Вашингтону. Під час пресконференції виникла суперечка між Трампом, Зеленським та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.
- Пізніше стало відомо, що спільну пресконференцію президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа скасовано після суперечки.
- Після сварки у Білому домі, слова підтримки Зеленському та Україні почали висловлювати європейські лідери та політики США.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.31 Купівля 41.31Продаж 41.81
- EUR Купівля 43.03Продаж 43.72
- Актуальне
- Важливе