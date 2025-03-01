Зеленський має заявити, що готовий укласти мир для повернення для переговорів, - Трамп

Про це президент США сказав під час спілкування з журналістами, передає Sky News.

За словами Трампа, Зеленський зіпсував шанс на успішні переговори в Овальному кабінеті. Він додав, що президент України не схожий на людину, яка хоче укласти мир.

Американський лідер сказав, що США прагнуть миру, а не 10-річної війни, і наполіг, що припинення вогню може відбутися негайно.

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Його запитали, що має зробити Зеленський, щоб відновити переговори.

"Він має сказати, що готовий укласти мир. Йому не потрібно стояти й говорити: Путін те, Путін це... всі негативні речі. Він має сказати, я хочу укласти мир", - відповів Трамп.