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Зеленський дав інтерв'ю після сварки з Трампом: основні заяви

Ольга Бабишена
1 березня, 2025 субота
01:48
Війна з Росією Володимир Зеленський

У суботу, 1 березня, президент України Володимир Зеленський після сварки з очільником США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті дав інтерв'ю американському телеканалу

Зміст

Інтерв'ю у Зеленського взяв американський телеканал Fox News. 

Зеленський сказав, що домовленості про припинення вогню без гарантій безпеки є чутливою темою. Він зазначив, що українці "просто хочуть почути, що Америка на нашому боці й залишиться з нами, а не з Росією". Водночас він сказав, що продовжуватиме доносити свою думку. 

"Така сварка не є доброю для обох сторін. дуже відкритий, але я не можу змінити ставлення українців до Росії. Вони - вбивці", - підкреслив президент. 

На питання, чи не вважає він, що образив Трампа і має перепросити, Зеленський висловив вдячність американському народу, президенту США і двопартійній підтримці в Конгресі. Деталі читайте за посиланням.

У президента України запитали, чи зможе Україна стримувати Росію без постійної підтримки США.

"Нам було б важко. Саме тому я тут", - відповів він. 

Зеленський підкреслив, що Україна не може втратити свою свободу й цінності.

"Росіяни прийшли на нашу територію, в наші будинки... вони вбили стільки людей. Просто забути про це, просто сказати, що Путін - чудовий хлопець, ні, це без нас", - сказав він, додавши, що відкритий для дипломатії з Росією, коли будуть гарантії безпеки від США.

Відповідаючи на запитання, чи не вважає він, що Трамп занадто зближується з Путіним, Зеленський нагадав слова Трампа, що той хоче бути посередині з обома сторонами за столом переговорів. Втім, для Києва важливо, щоб Трамп був "більше на нашому боці", оскільки РФ принесла в Україну війну і не поважає територіальну цілісність. 

Зеленського також запитали, чи піде він у відставку. Президент відповів, що це рішення може прийняти тільки народ України. 

Він закінчив інтерв'ю словами: "Ми вдячні та вибачте за це". 

  • 28 лютого президент України Володимир Зеленський з робочим візитом прилетів до Вашингтону. Під час пресконференції виникла суперечка між Трампом, Зеленським та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом. 
  • Пізніше стало відомо, що спільну пресконференцію президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа скасовано після суперечки.
  • Після сварки у Білому домі, слова підтримки Зеленському та Україні почали висловлювати європейські лідери та політики США.
Теги:
Новини
Світ
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
США
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