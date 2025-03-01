Зеленський дав інтерв'ю після сварки з Трампом: основні заяви

Інтерв'ю у Зеленського взяв американський телеканал Fox News.

Зеленський сказав, що домовленості про припинення вогню без гарантій безпеки є чутливою темою. Він зазначив, що українці "просто хочуть почути, що Америка на нашому боці й залишиться з нами, а не з Росією". Водночас він сказав, що продовжуватиме доносити свою думку.

"Така сварка не є доброю для обох сторін. дуже відкритий, але я не можу змінити ставлення українців до Росії. Вони - вбивці", - підкреслив президент.

На питання, чи не вважає він, що образив Трампа і має перепросити, Зеленський висловив вдячність американському народу, президенту США і двопартійній підтримці в Конгресі. Деталі читайте за посиланням.

У президента України запитали, чи зможе Україна стримувати Росію без постійної підтримки США.

"Нам було б важко. Саме тому я тут", - відповів він.

Зеленський підкреслив, що Україна не може втратити свою свободу й цінності.

"Росіяни прийшли на нашу територію, в наші будинки... вони вбили стільки людей. Просто забути про це, просто сказати, що Путін - чудовий хлопець, ні, це без нас", - сказав він, додавши, що відкритий для дипломатії з Росією, коли будуть гарантії безпеки від США.

Відповідаючи на запитання, чи не вважає він, що Трамп занадто зближується з Путіним, Зеленський нагадав слова Трампа, що той хоче бути посередині з обома сторонами за столом переговорів. Втім, для Києва важливо, щоб Трамп був "більше на нашому боці", оскільки РФ принесла в Україну війну і не поважає територіальну цілісність.

Зеленського також запитали, чи піде він у відставку. Президент відповів, що це рішення може прийняти тільки народ України.

Він закінчив інтерв'ю словами: "Ми вдячні та вибачте за це".