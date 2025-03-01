Зеленський про суперечку в Білому домі: певні речі варто обговорювати без камер

Про це він сказав в ефірі телеканалу Fox News.

На питання, чи не вважає він, що образив Трампа і має перепросити, Зеленський висловив вдячність американському народу, президенту США і двопартійній підтримці в Конгресі.

"Я не думаю, що ми зробили щось погане (на зустрічі з Трампом, - ред.). Але, мабуть, деякі речі треба обговорювати без камер", - додав Зеленський.

Він висловив свою думку з приводу того, що спровокувало суперечку на зустрічі з Трампом

"Розповіді про те, що Україна вже зруйнована, мільйони загинули, а президент - диктатор. Де ж дружба між США та Україною?", - запитав президент.

Водночас Зеленський наголосив, що не знає, чи була ця суперечка заздалегідь спланованою. На його думку, сварка не вигідна обом сторонам.

Президент наголошує, що не хоче втрачати гарні відносини із США.

"Я думаю, що мої стосунки з Трампом можна врятувати. Історичний зв’язок між нашим народом міцний", - підсумував він.