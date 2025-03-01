Зеленський про суперечку в Білому домі: певні речі варто обговорювати без камер
Президент Володимир Зеленський знову висловив вдячність за підтримку народу США, президенту Дональду Трампу і Конгресу
Про це він сказав в ефірі телеканалу Fox News.
На питання, чи не вважає він, що образив Трампа і має перепросити, Зеленський висловив вдячність американському народу, президенту США і двопартійній підтримці в Конгресі.
"Я не думаю, що ми зробили щось погане (на зустрічі з Трампом, - ред.). Але, мабуть, деякі речі треба обговорювати без камер", - додав Зеленський.
Він висловив свою думку з приводу того, що спровокувало суперечку на зустрічі з Трампом
"Розповіді про те, що Україна вже зруйнована, мільйони загинули, а президент - диктатор. Де ж дружба між США та Україною?", - запитав президент.
Водночас Зеленський наголосив, що не знає, чи була ця суперечка заздалегідь спланованою. На його думку, сварка не вигідна обом сторонам.
Президент наголошує, що не хоче втрачати гарні відносини із США.
"Я думаю, що мої стосунки з Трампом можна врятувати. Історичний зв’язок між нашим народом міцний", - підсумував він.
- 28 лютого, президент України Володимир Зеленський з робочим візитом прилетів до Вашингтону. Під час пресконференції виникла суперечка між Трампом, Зеленським та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.
- Пізніше стало відомо, що спільну пресконференцію президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа скасовано після суперечки.
- Після сварки у Білому домі, слова підтримки Зеленському та Україні почали висловлювати європейські лідери та політики США. Трамп вважає, що президент України "не готовий до миру".
- Трамп заявив, що для повернення до переговорів лідер України Володимир Зеленський повинен сказати, що готовий укласти мир.
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