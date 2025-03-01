Є стійке бажання Трампа позбутися Зеленського, це має замаскувати нездатність вплинути на Путіна, - Портников
Журналіст Віталій Портников сказав, що йому очевидно, що президент Америки Дональд Трамп хоче позбутися чинного президента України Володимира Зеленського
Про це він сказав на своєму каналі під час трансляції.
"Ми маємо чітке бажання президента Сполучених Штатів і його оточення позбутися чинного президента України. Це для мене абсолютно очевидні речі", - сказав Портников.
Він також додав, що це бажання повʼязане не тільки з особистою антипатією Трампа стосовно Зеленського, а і з бажанням замаскувати свою нездатність реально вплинути на президента Російської Федерації Путіна і нездатність добитися якогось варіанту закінчення війни.
Портников доповнив, що дії Трампа націлені на припинення вогню без гарантій, і щоб йому не заважала Україна.
"Але Трамп може боятися, що Україна не погодиться на ідею припинення вогню без будь-яких гарантій безпеки. А він ніяких гарантій безпеки не збирається давати Україні", - сказав він.
На його думку, припинення вогню, швидше за все, не буде відбуватися шляхом серйозних домовленостей.
- Республіканський сенатор США Ліндсі Грем прокоментував суперечку між президентами в Білому домі на пресконференції та сказав, що Зеленський повинен подати у відставку або змінитись.
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