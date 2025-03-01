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Головна Війна з Росією Є стійке бажання Трампа позбутися Зеленського, це має замаскувати нездатність вплинути на Путіна, - Портников

Є стійке бажання Трампа позбутися Зеленського, це має замаскувати нездатність вплинути на Путіна, - Портников

Марія Музиченко
1 березня, 2025 субота
00:32
Війна з Росією Віталій Портников

Журналіст Віталій Портников сказав, що йому очевидно, що президент Америки Дональд Трамп хоче позбутися чинного президента України Володимира Зеленського

Зміст

Про це він сказав на своєму каналі під час трансляції.

"Ми маємо чітке бажання президента Сполучених Штатів і його оточення позбутися чинного президента України. Це для мене абсолютно очевидні речі", - сказав Портников.

Він також додав, що це бажання повʼязане не тільки з особистою антипатією Трампа стосовно Зеленського, а і з бажанням замаскувати свою нездатність реально вплинути на президента Російської Федерації Путіна і нездатність добитися якогось варіанту закінчення війни.

Портников доповнив, що дії Трампа націлені на припинення вогню без гарантій, і щоб йому не заважала Україна.

"Але Трамп може боятися, що Україна не погодиться на ідею припинення вогню без будь-яких гарантій безпеки. А він ніяких гарантій безпеки не збирається давати Україні", - сказав він.

На його думку, припинення вогню, швидше за все, не буде відбуватися шляхом серйозних домовленостей.

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Теги:
Новини
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
США
Військові новини
переговори з РФ
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