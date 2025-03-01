Є стійке бажання Трампа позбутися Зеленського, це має замаскувати нездатність вплинути на Путіна, - Портников

Про це він сказав на своєму каналі під час трансляції.

"Ми маємо чітке бажання президента Сполучених Штатів і його оточення позбутися чинного президента України. Це для мене абсолютно очевидні речі", - сказав Портников.

Він також додав, що це бажання повʼязане не тільки з особистою антипатією Трампа стосовно Зеленського, а і з бажанням замаскувати свою нездатність реально вплинути на президента Російської Федерації Путіна і нездатність добитися якогось варіанту закінчення війни.

Портников доповнив, що дії Трампа націлені на припинення вогню без гарантій, і щоб йому не заважала Україна.

"Але Трамп може боятися, що Україна не погодиться на ідею припинення вогню без будь-яких гарантій безпеки. А він ніяких гарантій безпеки не збирається давати Україні", - сказав він.

На його думку, припинення вогню, швидше за все, не буде відбуватися шляхом серйозних домовленостей.