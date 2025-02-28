Зеленському треба подати у відставку або змінитись, щоб вести з нами справи, - сенатор Грем

Про це пише New York Post.

Сенатор розкритикував Зеленського за сварку під час зустрічі в Овальному кабінеті, і сказав журналістам, що президенту України треба подумати про своє політичне майбутнє.

"Те, що я бачив в Овальному кабінеті, було неповагою, і я не знаю, чи зможемо ми коли-небудь знов мати справу із Зеленським", - прокоментував Грем, і додав, що підхід українського лідера - "просто надмірний".

Коли Грему поставили запитання чи повинен Президент України піти у відставку, той відповів: "Йому або потрібно піти у відставку і прислати когось, з ким ми можемо мати справу, або йому потрібно змінитись".

Також сенатор виказав захоплення президентом Трампом та віцепрезидентом Джей Ді Венсом, який "став на захист країни".