Зеленському треба подати у відставку або змінитись, щоб вести з нами справи, - сенатор Грем
Сенатор США від республіканців Ліндсі Грем після пресконференції у Білому домі заявив, що президент України Володимир Зеленський має піти або ж змінитись, щоб вести справи з Америкою
Про це пише New York Post.
Сенатор розкритикував Зеленського за сварку під час зустрічі в Овальному кабінеті, і сказав журналістам, що президенту України треба подумати про своє політичне майбутнє.
"Те, що я бачив в Овальному кабінеті, було неповагою, і я не знаю, чи зможемо ми коли-небудь знов мати справу із Зеленським", - прокоментував Грем, і додав, що підхід українського лідера - "просто надмірний".
Коли Грему поставили запитання чи повинен Президент України піти у відставку, той відповів: "Йому або потрібно піти у відставку і прислати когось, з ким ми можемо мати справу, або йому потрібно змінитись".
Також сенатор виказав захоплення президентом Трампом та віцепрезидентом Джей Ді Венсом, який "став на захист країни".
- Після сварки у Білому домі, слова підтримки Зеленському та Україні почали висловлювати європейські лідери та політики США.
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