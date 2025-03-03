Трамп навмисно спровокував скандал у Білому домі, щоб припинити постачання зброї Україні, - економіст Пендзин

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Трамп надзвичайно прив'язаний до своїх обіцянок, які він проголосив під час передвиборчої кампанії. Йому надзвичайно потрібні були якісь перемоги. За практично місяць перебування Трампа в Білому домі, окрім різкого підняття цін на яйця, він нічим не відзначився у свідомості американців. Йому потрібно було щось, і одним із таких моментів було припинення вогню на російсько-українському фронті. Варто зауважити, що він хотів це зробити за рахунок України. Йому потрібен був привід для того, щоб пояснити, чому він це робить. Те, що ми побачили в п'ятницю, було одним із пазлів тієї картинки, яку Трамп намалював для вирішення питання припинення війни через капітуляцію по відношенню до РФ", - зазначив Пендзин.

Трамп не міг припинити постачання зброї - проплаченої, законтрактованої та погодженої ще за часів Байдена. Йому потрібні були чіткі підстави. Ось він отримав ці підстави, спровокувавши скандал, зауважив економіст.

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"Виходячи з інформації, яку надають дипломати, подібний рівень перемовин за закритими дверима часто відбувається на підвищених тонах, але ніколи не виноситься пресі. Якщо ми побачили цей процес у засобах масової інформації, це означає, що все було належним чином зрежисоване. Це було спровоковано спеціально віцепрезидентом США перед журналістами, щоб виток вийшов у ЗМІ. Трамп не чекав такої реакції від європейських лідерів і власних виборців", - зазначив він.

Прості українські громадяни відчують на собі відсутність американської допомоги, каже Пендзин.

"Чим менше боєприпасів, тим більше смертей. Україна це відчує, можливо не так швидко, але загальний обсяг зменшення постачання боєприпасів на фронт негативно відобразиться на спроможності українців боронити країну і давати відсіч ворогу", - додав він.