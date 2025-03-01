Ймовірно, Трампу буде складно зупинити вже запущені процеси щодо постачання боєприпасів, - Грант

Про це він розповів в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському на телеканалі "Еспресо".

"Хотілося б вірити, що Трампу буде вкрай складно зупинити процеси щодо постачання боєприпасів. У цьому задіяні великі приватні корпорації, і, якщо Трамп спробує надто жорстко втрутитися, вони можуть просто пригрозити перенести свої штаб-квартири в інші країни. У такому разі він неминуче зіткнеться з потужним тиском з боку бізнесу, що обмежить його можливості діяти радикально. Однак покладатися на це не можна, адже Трамп залишається непередбачуваним і ненадійним", - зауважив Грант.

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Цілком імовірно, що він може поїхати до Путіна, повернутися і різко припинити будь-яку підтримку України. Це не найімовірніший сценарій, але його не можна виключати.

"Якщо це станеться, запасів боєприпасів, швидше за все, вистачить на місяць-два, після чого ситуація стане критичною. У підсумку артилерію можна буде задіювати лише у справді крайніх випадках. Найвлучніше позицію Трампа щодо Путіна та України можна схарактеризувати як нестабільну та непередбачувану", - резюмував він.