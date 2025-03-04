Трампа висувають на Нобелівську премію миру через його "мирні зусилля"
Президента Сполучених Штатів Дональда Трампа хочуть номінувати на Нобелівську премію миру через його "мирні зусилля" на Близькому Сході
Про це повідомляє The Hill.
"Сьогодні я номіную Дональда Трампа на Нобелівську премію миру. Ніхто не заслуговує цього більше", - написав у Х член Палати представників США Даррелл Ісса.
У своєму дописі він не уточнив, чому висуває кандидатуру Дональда Трампа. Однак у подальшій заяві прессекретар Ісси вказав на мирні зусилля американського лідера на Близькому Сході.
"З моменту свого обрання і після прийняття присяги президент Трамп надихав і просував справу миру - і так, як ми не чули вже багато років. Його підтримка - це прагнення до світу без війни, і ми бачимо, що сьогодні це стає предметом уваги в кількох регіонах світу, а не лише в одному", - заявив він.
Раніше Трампа неодноразово номінували на Нобелівську премію миру, але він жодного разу не отримував нагороду.
- Напередодні член Європейського парламенту й Словенської демократичної партії Бранко Грімс висунув американського мільярдера й главу Департаменту ефективності уряду США Ілона Маска на Нобелівську премію миру за його "послідовну підтримку фундаментальних прав людини та свободи слова".
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