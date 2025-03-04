Трампа висувають на Нобелівську премію миру через його "мирні зусилля"

Про це повідомляє The Hill.

"Сьогодні я номіную Дональда Трампа на Нобелівську премію миру. Ніхто не заслуговує цього більше", - написав у Х член Палати представників США Даррелл Ісса.

У своєму дописі він не уточнив, чому висуває кандидатуру Дональда Трампа. Однак у подальшій заяві прессекретар Ісси вказав на мирні зусилля американського лідера на Близькому Сході.

"З моменту свого обрання і після прийняття присяги президент Трамп надихав і просував справу миру - і так, як ми не чули вже багато років. Його підтримка - це прагнення до світу без війни, і ми бачимо, що сьогодні це стає предметом уваги в кількох регіонах світу, а не лише в одному", - заявив він.

Раніше Трампа неодноразово номінували на Нобелівську премію миру, але він жодного разу не отримував нагороду.