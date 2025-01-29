Словенський євродепутат висунув Маска на Нобелівську премію миру за "підтримку прав людини і свободи слова"

Про це він повідомив у соцмережі Х.

"Сьогодні успішно подано пропозицію про те, щоб пан Ілон Маск за його послідовну підтримку фундаментальних прав людини й свободи слова і, отже, за мир, отримав Нобелівську премію миру 2025 року. Щира подяка всім співавторам і всім, хто допоміг у цьому складному проєкті!" - написав він.

Також євродепутат опублікував скріншот, що його номінація Маска була підтверджена.

The proposal that Mr. Elon Musk, for his consistent support for the fundamental human right of freedom of speech and thus for peace, receives the Nobel Peace Prize 2025, was successfully submitted today. Sincere thanks to all the co-proposers and everyone who helped with this… pic.twitter.com/QdI4fnbzdU — Branko Grims (@BrankoGrimsX1) January 29, 2025