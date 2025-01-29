Словенський євродепутат висунув Маска на Нобелівську премію миру за "підтримку прав людини і свободи слова"
Член Європейського парламенту й Словенської демократичної партії Бранко Грімс висунув американського мільярдера й главу Департаменту ефективності уряду США Ілона Маска на Нобелівську премію миру за його "послідовну підтримку фундаментальних прав людини та свободи слова"
Про це він повідомив у соцмережі Х.
"Сьогодні успішно подано пропозицію про те, щоб пан Ілон Маск за його послідовну підтримку фундаментальних прав людини й свободи слова і, отже, за мир, отримав Нобелівську премію миру 2025 року. Щира подяка всім співавторам і всім, хто допоміг у цьому складному проєкті!" - написав він.
Також євродепутат опублікував скріншот, що його номінація Маска була підтверджена.
- У лютому минулого року депутат норвезького парламенту Маріус Нільсен також висунув кандидатуру Ілона Маска на Нобелівську премію миру.
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